華梵大學「蘭亭放」展登場 校長倡書法對抗AI焦慮

華梵大學在新北市板橋區舉辦2026「蘭亭放」書法名家精品展，展現兩岸書法家作品，校長李天任指出，AI時代帶來的焦慮，最需要書法帶來的高度文化氣質。

華梵大學今天發布新聞稿指出，現正在「橋藝術空間」展出的「蘭亭放」展，以「放」為題，邀請40名書法名家從「蘭亭序」中任擇自己最有感的一個字做大字書寫，體現文中所傳達「放浪形骸之外」的曠達意象。

東晉書法家王羲之的「蘭亭序」，有「天下第一行書」的美名，全文324字各有巧妙不同。華梵大學校長李天任表示，這次特展從春天大崙山上的華梵大學，一路展到盛夏平地高樓內的橋藝術空間，代表華梵大學對於書法藝術的高度重視。

李天任表示，AI（人工智慧）時代的到來，既讓人興奮也帶來焦慮，人們除了關切股價漲跌，或一窩蜂去名人的愛店吃飯，也不要忘了真正能成為社會中堅支柱的力量，正是書法這種具有高度的文化氣質。他邀請喜愛書法的朋友一起支持華梵大學，推動書法成為AI時代的文化主流。

來自中國的沙孟海書學院副院長陳磊、湖南第一師範學院副教授王佳寧透過視訊致詞，肯定華梵大學年年舉辦「蘭亭雅集」系列書法展，為時代樹立標竿。

策展人、華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽呼籲，愛好書藝的30歲以上青壯年與熟齡朋友，可把握機會參加華梵大學全新開辦的「書法藝術與鑑賞」學程，包含禪觀與寫經、書藝創作、書法鑑賞與收藏、硬筆書法表現等獨門課程，學分費可獲得教育部補助。