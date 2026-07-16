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屏東農業大學開學 百大青農校友分享經驗

中央社／ 屏東縣16日電

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第12屆屏東縣農業大學今天開學，4名甫獲百大青農校友到場分享品牌發展經驗，屏東縣長周春米則勉勵善用農業大學資源，穩健成長成為屏東農業的重要力量。

周春米表示，今年屏東縣共有8名優秀青年農民獲「百大青農」殊榮，其中6名是屏東縣農業大學結業學員，希望新學員把握學習機會，持續精進專業知能，穩健成長成為屏東農業的重要力量；未來會將屏東物產館開闢產業聯合管理中心，附近有農科、熱帶農業園區，提供更多可運用資源。

周春米指出，農漁業是屏東的根，前端協助農漁民提升韌性到拓展多元通路，包含參加東京食品展、新加坡食品展，在國內則有百貨公司、超市等銷售管道，都獲得消費者很好的關注。

屏東縣政府透過新聞稿表示，今天開學典禮邀請4名百大青農校友到場分享返鄉從農、創新經營及品牌發展經驗。萬丹青農張生華成功種出「Miniball小西瓜」、「卡蜜拉洋香瓜」；高樹青農楊登凱從種芋頭到邀集農友成立合作社，打響高樹芋頭知名度。

高樹青農吳東祐在澳洲的木瓜農場打工時，接觸到滴灌噴霧、智慧設備，回鄉加以運用產出高品質的木瓜；里港蝦農林宜靜則將家中30多年泰國蝦養殖經驗，加值為「胡椒蝦香腸」、「泰國蝦餛飩」等產品。

第12屆學員鄧喬筠表示，經營水果原汁品牌創業至今已3年，因為長期接觸水果加工與農產品銷售，希望能從源頭開始了解農業，決定投入檸檬種植，因此報名農業大學課程。

屏東縣農業處指出，屏東縣農業大學秉持提升農業競爭力的開辦理念，透過系統化、多元化的專業課程，持續培育在地農業人才，協助農友與青年農民掌握產業趨勢與經營管理能力，打造兼具競爭力與永續發展的農業新世代。

屏東 青農 大學

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