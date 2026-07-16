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政大首位校學士出爐 自組「商業＋人工智慧」課程畢業進入金融業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大「校學士」首位畢業生王興皓（右二）畢業後順利進入金融業任職。圖／政大提供
政大「校學士」首位畢業生王興皓（右二）畢業後順利進入金融業任職。圖／政大提供

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國立政治大學推動校學士彈性修業制度，鼓勵學生突破學系框架、自主規劃學習歷程。政大說明，日前政大迎來首位校學士畢業生，經濟學系學生王興皓自訂「商業資料科學與人工智慧」專長完成學業，成為首位取得校學士的學生，並於畢業後順利投入金融業。

政大校學士制度自114學年度正式上路，突破傳統學系框架，學生可依興趣整合校內外課程模組，跨越不同學院規劃專屬學習歷程，並透過畢業總整課程，最終以自行命名且經審查通過的專長取得學位，希望培養兼具專業深度與跨域整合能力的新世代人才。

政大說明，首位完成校學士學位的畢業生王興皓原就讀經濟學系，在修課過程中觀察到經濟理論與產業實務間的落差，因此透過校學士制度，陸續修習統計、資訊、人工智慧等課程，自主規劃「商業資料科學與人工智慧」專長。

王興皓表示，每門課程就像一項材料，學生必須思考如何組合、整合，才能創造屬於自己的能力與價值。憑藉跨域課程、競賽經驗及實作成果，畢業後順利進入金融業，運用AI技術協助企業推動流程自動化。

根據政大X實驗學院統計，首屆共收到43件申請，核定27人修讀，其中26人選擇以校學士作為雙主修。分析申請背景，以社會科學學院與文學院學生最踴躍，也反映人文社會科學學生希望透過跨域學習拓展未來發展。首屆學生修課規劃涵蓋校內52個及校外2個課程模組，內容橫跨人工智慧、金融科技、商業資料科學、人文創新、社會實踐及傳播創意等領域，學習樣貌多元且具前瞻性。

政大近年也配合教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟計畫」（TAICA）。政大指出，修課學生除資訊及理學院外，也有來自商學院及社會科學學院，顯示AI教育已逐漸突破理工領域，成為文、商、法、社等不同學門共同關注的能力。

政大說明，AI時代更需要兼具跨域整合、問題解決與人文思辨能力的新世代人才，未來將持續提供更具彈性與多元的學習環境，協助學生依據個人興趣與產業趨勢自主規劃學習歷程。

政大 人工智慧

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