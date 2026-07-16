成大團隊參加歐洲人力潛艇競賽 刷新隊史多項紀錄

不同於國高中時期只能學到固定知識，大學往往提供多樣化的課程，供學生們自由選課。一名網友發文，分享他在大學中學到最有用的課程，就是電動車機電整合概論，幫助他在車子壞掉時能自己修車，省去一筆修車費。對此，諸多網友也紛紛分享超實用的「人生神課」，例如生涯規劃、動畫繪圖、科學通識課等等，無論在未來的日常生活還是職涯發展，都非常受用。

2026-07-16 11:17