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成大團隊參加歐洲人力潛艇競賽 刷新隊史多項紀錄

中央社／ 記者張榮祥台南16日電
國立成功大學人力潛艇「討海人」團隊，參加英國樸茨茅斯的歐洲國際人力潛艇競賽，成功晉級耐久賽並完賽，刷新隊史多項紀錄。圖為第3代自製人力潛艇Azure（蔚藍號）順利完成水下測試。（成功大學提供）中央社
國立成功大學人力潛艇「討海人」團隊，參加英國樸茨茅斯的歐洲國際人力潛艇競賽，成功晉級耐久賽並完賽，刷新隊史多項紀錄。圖為第3代自製人力潛艇Azure（蔚藍號）順利完成水下測試。（成功大學提供）中央社

【編輯推薦】

國立成功大學人力潛艇「討海人」團隊，6月29日至7月10日間參加英國樸茨茅斯的歐洲國際人力潛艇競賽，取得正式參賽資格，成功晉級耐久賽並完賽，刷新隊史多項紀錄。

成大今天發布新聞稿指出，成大「討海人」團隊由學生組建，攜帶第三代自製潛艇Azure蔚藍號參加2年舉辦一次的歐洲國際人力潛艇競賽。

Azure蔚藍號全長約3.10公尺（不含螺槳），船殼重約60公斤，象徵環繞台灣的蔚藍海洋，展現台灣海洋工程實力和學生自主實作成果。

成大說明，今年賽事在英國QinetiQ大型試驗水槽舉行，來自美國、加拿大、英國、新加坡、波蘭、印度等國家共19支隊伍報名參賽，最終僅12支隊伍取得正式競賽資格。

成大 歐洲 團隊

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