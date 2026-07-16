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成大團隊參加歐洲人力潛艇競賽 刷新隊史多項紀錄
國立成功大學人力潛艇「討海人」團隊，6月29日至7月10日間參加英國樸茨茅斯的歐洲國際人力潛艇競賽，取得正式參賽資格，成功晉級耐久賽並完賽，刷新隊史多項紀錄。
成大今天發布新聞稿指出，成大「討海人」團隊由學生組建，攜帶第三代自製潛艇Azure蔚藍號參加2年舉辦一次的歐洲國際人力潛艇競賽。
Azure蔚藍號全長約3.10公尺（不含螺槳），船殼重約60公斤，象徵環繞台灣的蔚藍海洋，展現台灣海洋工程實力和學生自主實作成果。
成大說明，今年賽事在英國QinetiQ大型試驗水槽舉行，來自美國、加拿大、英國、新加坡、波蘭、印度等國家共19支隊伍報名參賽，最終僅12支隊伍取得正式競賽資格。
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