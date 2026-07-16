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大學選修別亂挑！過來人狂推「人生神課」：工作、生活都受用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發起「大學上過最有用的課」的討論。示意圖／AI生成
一名網友發起「大學上過最有用的課」的討論。示意圖／AI生成

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不同於國高中時期只能學到固定知識，大學往往提供多樣化的課程，供學生們自由選課。一名網友發文，分享他在大學中學到最有用的課程，就是電動車機電整合概論，幫助他在車子壞掉時能自己修車，省去一筆修車費。對此，諸多網友也紛紛分享超實用的「人生神課」，例如生涯規劃、動畫繪圖、食品中的科學通識課等等，無論在未來的日常生活還是職涯發展，都非常受用。

一名網友在Threads發文，發起「大學上過最有用的課」的討論，他分享自己上過最實用的課程是「電動車機電整合概論」，顧名思義就是修車的課程，近期他的車子在路邊忽然無法發動，好在以前修過這堂課，蹲在路旁整整花了2小時將馬達修好，雖然花費不少時間，但省下一大筆修車錢，讓他直呼「好爽」。

此文一出，不少網友紛紛分享大學中非常實用的課程，有位網友提到「生涯規劃」的課程，一開始上課老師就說此課程的時間，所有同學都可以去做自己的生涯規劃事項，也可以來教室跟老師討論中或遠期的生涯規劃，只要第一堂課有到就會通過。雖然該網友從此沒去上課過，但透過這段閒暇時間規劃了他短、中、長期的待辦事項，並建立人生目標，「受用一生」。

更有網友推薦2D或3D動畫的課程，他介紹，2D就是教學生電繪，就是要帶電繪板去課堂上畫畫，畫不完回家繼續畫，每個禮拜都要交出作品；3D繪圖就是要手搓物品、場景或動物，骨架要自己設計，動作則需要一幀一幀慢慢調整，比學AI生成的課還實用，對於求職很有幫助。

此外更有人推薦「食品中的科學通識課」課程，網友介紹，該課程會從基礎的知識教導學生食物的味道是怎麼來的，後來會講述料理為何需要用酒精而非加油來增添味道這類的知識，從此他學會了如何用科學的角度進行烹飪，對於日常煮飯非常有幫助。

「攝影」也是很多網友推薦的課程，一名網友分享，他在大二修「編輯設計與基礎攝影」，老師非常認真，手把手教導學生如何拍攝出精美、細緻的作品，雖然攝影真的是一門非常困難的技術，他也只學到了皮毛，但對於未來要拍照或拍攝影片真的很有幫助。

「語言類」課程也是網友討論的焦點，有網友指出，他的學校規定學生修第二外語的學分，他選擇日文課程，老師是東京大學教育系畢業的學生，雖然上課非常嚴格，但上完課後他自己看動畫時，果真聽得懂角色們在說什麼話；更有網友分享，他上過西班牙文的課程後，順利去墨西哥玩了兩次，學習外語對出國旅行非常實用。

除了基本課程外，有網友還推薦更特別的課程，例如「肇事鑑定實務課」，在課堂上學習到相關知識後，如果發生車禍，在當下看到警察畫圖就能瞬間知道肇責了，雖然現場跟圖有些差異，但仍然能透過知識降低肇事率、降低車禍的風險。該網友補充，此課程是「運輸與物流學系」會修的科目。

根據課程評價查詢網「OPT歐趴糖」調查指出，目前大學生的選課困擾，以選不到符合自身需求的課(74.3%)居冠，其次則是擔心選到很雷的老師(61.1%)、選到很硬的課被當(58.7%)、搶不到熱門學分(50.4%)。品牌執行長蘇子朋表示，許多大專校院提供多元豐富的跨領域學程，並給予學生相當程度的自主學習空間，開放跨系選課甚至是校際選課，但其實在大學生的心裡「All Pass」才是最重要的大事。

大學生 科系 選修

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