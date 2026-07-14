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興大果蠅實驗發現 精子幹細胞環境老化影響下一代

中央社／ 台中14日電

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父親年紀大，孩子疾病風險越高。國立中興大學團隊研究果蠅發現，精子幹細胞所處環境會隨著年齡老化，影響細胞間的競爭，微環境改變也會讓突變細胞留下，易生出遺傳疾病孩子。

研究發現，父親生育年齡較高時，子女在某些精神或發育相關疾病上的風險會略微升高，此現象被稱為「父系年齡效應」（paternal age effect, PAE），晚婚、晚生育越來越普遍。中興大學研究團隊與美國紐約大學醫學院合作，利用果蠅研究發現，影響下一代的關鍵，除精子累積的基因突變，精子幹細胞所處環境的老化也有關。

分子生物研究所助理教授曾振圓表示，國家衛生研究院研究指出，父親生育年齡每延後1歲，子代平均多帶約1.5個新生突變。比較25歲與45歲的男性，隨著父親年齡增加，小孩得到思覺失調症、先天性心臟病、智能障礙、癲癇、自閉症類群障礙等疾病的機率都有顯著性的上升。

曾振圓表示，女性因卵子數目從出生就固定，而精子是因精子幹細胞透過不斷分裂產生，隨著年齡增加會累積一些自發性的基因突變，某些突變幹細胞「更會競爭」，若在睪丸中擴張，將突變傳給下一代的機會也會提高。

研究指出，隨著年齡增長，幹細胞周圍的微環境會逐漸改變，影響幹細胞的存活與競爭能力，使部分較具競爭優勢的幹細胞更容易留下來，進而可能改變未來精子的組成。這項發現為高齡生育帶來新的科學觀點，成果已刊登於國際期刊「Science Advances」。

曾振圓提到，果蠅是研究遺傳學的經典模型生物，生命週期短，9天可生成一代，壽命短約60天，能快速觀察老化與下一代，且與人類有約70%的基因相似性。果蠅與人類的睪丸在調控機制上高度相似，相較老鼠睪丸還有肌肉、血管、神經等，果蠅睪丸只有3、4個細胞種類，排除干擾因素時比較容易。

過去談父系年齡效應，多半聚焦在「精子因時間累積了多少新突變」。這項研究指出，精子幹細胞所處的「老化環境」本身，也可能是決定哪些幹細胞勝出的重要因素。此研究獲得國科會研究計畫、中興大學與中山醫學大學「興中計畫」，以及中興大學生命科學院啟動經費支持。

幹細胞 中興大學 生育

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