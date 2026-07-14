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379名大專生入高市府暑期工讀 學公共治理、首推短影音競賽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
暑期工讀學員報到展開今年暑期公部門職場體驗與市政學習旅程。圖／高雄市青年局提供
暑期工讀學員報到展開今年暑期公部門職場體驗與市政學習旅程。圖／高雄市青年局提供

暑期工讀也成培養公共人才的重要管道，379名大專青年今年獲錄取進入高雄市府實習參與市政運作，了解政策從形成到付諸實行，副市長李懷仁表示，政策背後都有深度邏輯思考，盼從第一線行政實務中，培養對公共治理的理解，也期待年輕世代激盪創新觀點。

大專青年學生公部門暑期工讀計畫，首度採線上與紙本雙軌報名機制，4月開放報名後吸引眾多學生參與，最後錄取379人、分派至29個局處，展開為期一個半月的工讀實習。

另規畫職前講習從政策探討切入，翻轉青年對公部門一板一眼的既定印象，研考會副主委何宜綸從「你想像的公部門是什麼？」出發，引導學生理解公務體系的實際運作。

考量旗山、美濃、內門等偏遠地區學生往返市區不便，除四維行政中心外，也在旗山區公所增設講習場次，降低交通成本與時間負擔，讓東高雄青年能就近參與，獲得同等學習資源與實習準備。

相較以往著重行政流程，今年加入更多符合青年世代語言的設計推出「暑期工讀短影音心得競賽」，以最高1萬元獎金鼓勵學生捨棄傳統紙本心得，改以短影音記錄工讀歷程，透過社群平台分享在公部門工作的觀察與收穫，也讓更多民眾看見市政工作的日常。

李懷仁指出，暑期工讀的意義在於青年不再只是公共服務的接受者，而是走進行政現場參與政策執行，理解每一項公共服務背後所需的溝通、協調與決策，他期盼年輕族群為市府注入新的觀點與活力，成為公共治理持續進步的重要力量。

青年局長林楷軒補充，透過工讀大專生在畢業前累積職場經驗，除更快融入職場外，當愈來愈多年輕人願意走進公部門、理解政府如何運作，也為城市累積更多跨世代對話與共同治理的可能。

青年局長林楷軒勉勵暑期工讀青年透過實質的實習內涵，提早對接職場。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒勉勵暑期工讀青年透過實質的實習內涵，提早對接職場。圖／高雄市青年局提供

副市長李懷仁希望年輕世代提供數位創新觀點，為市政注入新氣象。圖／高雄市青年局提供
副市長李懷仁希望年輕世代提供數位創新觀點，為市政注入新氣象。圖／高雄市青年局提供

今年大專青年學生公部門暑期工讀職前講習，翻轉青年對公部門的既定印象。圖／高雄市青年局提供
今年大專青年學生公部門暑期工讀職前講習，翻轉青年對公部門的既定印象。圖／高雄市青年局提供

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