推動新藥研發造福人類健康 白越珠獲頒東吳名譽博士

東吳大學傑出校友白越珠長年深耕生技醫藥領域，參與並推動數百項新藥研究計畫，涵蓋癌症、心血管疾病、腎臟疾病等，對醫藥發展與人類健康貢獻卓著，獲頒東吳大學名譽博士學位。

東吳大學今天發布新聞稿指出，白越珠為東吳大學第5屆傑出校友，在取得經濟學碩士學位後赴美深造，取得美國阿肯色大學統計學碩士學位、密蘇里大學生物統計博士學位，從經濟領域跨足至統計及生物統計領域，展現跨域學習精神。

深耕生技醫藥領域40年的白越珠，長期領導臨床試驗與生物統計團隊，參與並推動數百項新藥研究計畫，範圍涵蓋癌症、心血管疾病、腎臟疾病、貧血、精神與睡眠醫學等，協助77項藥物美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，對全球醫藥發展與人類健康福祉貢獻相當卓著。

白越珠女士除了在專業領域持續追求卓越，同時也積極回饋社會，曾獲得第6屆世界十大傑出華裔婦女華冠獎、國際領袖基金會領袖菁英獎、亞太裔美國人社區貢獻獎、2022年美國白宮終身成就獎等多項殊榮。

東吳大學校長詹乾隆表示，白越珠在事業有成之際，仍不忘教育初心，以實際行動回饋社會與母校，造福人群，不僅是東吳人驕傲，更是所有後進楷模；東吳大學頒授名譽經濟學博士學位，不僅是對白越珠卓越成就最高肯定，也期盼藉由她的人生歷程激勵更多東吳人。

白越珠提到，多年來無論走到世界何地，她始終以身為東吳人為榮，並笑稱「台灣可以沒有藍綠白，但不能沒有東吳」；她勉勵學弟妹秉持「努力、努力、再努力」信念，不必因學歷或起點而自我設限，只要持續精進、勇於挑戰，人人都能發揮專業、實現理想，以所學回饋社會。