快訊

鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

聽新聞
0:00 / 0:00

推動新藥研發造福人類健康 白越珠獲頒東吳名譽博士

中央社／ 台北14日電

東吳大學傑出校友白越珠長年深耕生技醫藥領域，參與並推動數百項新藥研究計畫，涵蓋癌症、心血管疾病、腎臟疾病等，對醫藥發展與人類健康貢獻卓著，獲頒東吳大學名譽博士學位。

東吳大學今天發布新聞稿指出，白越珠為東吳大學第5屆傑出校友，在取得經濟學碩士學位後赴美深造，取得美國阿肯色大學統計學碩士學位、密蘇里大學生物統計博士學位，從經濟領域跨足至統計及生物統計領域，展現跨域學習精神。

深耕生技醫藥領域40年的白越珠，長期領導臨床試驗與生物統計團隊，參與並推動數百項新藥研究計畫，範圍涵蓋癌症、心血管疾病、腎臟疾病、貧血、精神與睡眠醫學等，協助77項藥物美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，對全球醫藥發展與人類健康福祉貢獻相當卓著。

白越珠女士除了在專業領域持續追求卓越，同時也積極回饋社會，曾獲得第6屆世界十大傑出華裔婦女華冠獎、國際領袖基金會領袖菁英獎、亞太裔美國人社區貢獻獎、2022年美國白宮終身成就獎等多項殊榮。

東吳大學校長詹乾隆表示，白越珠在事業有成之際，仍不忘教育初心，以實際行動回饋社會與母校，造福人群，不僅是東吳人驕傲，更是所有後進楷模；東吳大學頒授名譽經濟學博士學位，不僅是對白越珠卓越成就最高肯定，也期盼藉由她的人生歷程激勵更多東吳人。

白越珠提到，多年來無論走到世界何地，她始終以身為東吳人為榮，並笑稱「台灣可以沒有藍綠白，但不能沒有東吳」；她勉勵學弟妹秉持「努力、努力、再努力」信念，不必因學歷或起點而自我設限，只要持續精進、勇於挑戰，人人都能發揮專業、實現理想，以所學回饋社會。

東吳大學 癌症

延伸閱讀

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

最狂神人班！清大物理同班同學「3人中研院院士」 跨3大領域寫新歷史

國立清華大學玉山學者北森武彥：勇於夢想尚未存在的技術 從東京到臺灣打造微流體的創新落地實踐

基米攜集團軍亮相亞洲生技展 秀「一站式精準醫療」護城河

相關新聞

115分科歷史／閱讀理解很重要！圖表少、素養題多 考生喊「背多分」

115分科測驗歷史考科，不少考生認為試題整體難度適中，沒有偏難或過於刁鑽的題目，只要熟讀課程內容、看懂題意，就有機會拿下不錯成績，可以說是「背多分」的考科。考生指出，今年試題以素養導向命題為主，閱讀理解能力仍是得分關鍵，圖表少、但不少題目可直接從題幹找到解題線索，整體比去年容易，台灣史與中國史占比較高。

115分科測驗／第2天決戰文組 應考注意事項一次看 嚴禁AI眼鏡電子舞弊

115升大學分科測驗今天邁入第二天，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。又大考中心昨日查獲首起，應考時攜帶AI眼鏡入場違規案例，大考中心提醒考生，已明確將AI眼鏡等穿戴式設備列為不可攜帶入座物品，若查獲且情節嚴重者，最重將取消考試資格，提醒考生切勿以身試法。

115分科／歷史題目字數較往年少 師評中間偏易、具社會主義精神

115升大學分科測驗今天邁入第二天，首節考歷史科。大考中心邀請台北市高中教師協助解題，教師評析，今年歷史科「中間偏易」，比去年簡單，五標有望提高；且字數不若往年多，只要考生抓到課本重點，評估均容易回答。再者，今年考題也融入婦女、原住民、勞工權益，回應新課綱不以政府、正統為核心，頗具社會主義精神。

115分科測驗／公民科試題與解答

115年大學分科測驗公民與社會科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／數乙試題與解答

115年大學分科測驗數乙試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／地理科試題與解答

115年大學分科測驗地理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。