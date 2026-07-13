拜香燃煙引皮膚病變…嘉大藥學系曾振倫準備國考兼研究 論文獲國科會創作獎
嘉南藥理大學今天表揚藥學系學生曾振倫，他準備藥師國家考試時寫的論文「拜香燃煙微粒水溶性成分與持久性自由基對B16黑色素細胞毒性評估」，獲國科會大專學生研究創作獎。8月將在越南國際研討會上發表。
這項研究結合「環境工程微粒分析」與「藥學毒理評估」，突破過往環境醫學多侷限拜香燃煙對呼吸系統、肺功能損傷，首度將焦點轉移至「皮膚毒理機制」，探討懸浮微粒如何穿透皮膚屏障引發病變獲獎。
這項創新也為社會公共衛生與產業改良帶來重要指引，除祭祀場所信眾與從業人員應採取適當皮膚掩蔽或防護措施，相關產業也可從源頭改良拜香製程，研發低自由基活性的減害拜香。
曾振倫表示，大一時系上老師引介加入環工系蔡瀛逸教授研究團隊，實驗涉及跨領域學科知識，蔡老師特別協調環工系學長姐協助，讓他能迅速上手，大四順利申請到國科會大專學生研究計畫，更是全心投入研究，這次能獲國科會肯定，是對他一路努力最好的回報，而學校跨學院資源與師長用心的教導，更是支撐他前行最大的動力。
蔡瀛逸表示，這是他首次跨領指導學生，曾振倫在必須準備藥師國考壓力下，還能抽空投入學術研究並撰寫論文，實屬難能可貴，這次的獲獎不僅是學生個人的榮耀，也是推動跨學域合作的最佳實例，今年8月他將帶著曾振倫赴越南胡志明市進行國際論文發表，期許曾振倫能持續在醫藥環境研發領域發光發熱。
校方表示，曾振倫由藥學系陳秋蘭教授、蔡瀛逸教授跨領域指導，在全台院校競爭、國科會嚴厲篩選下脫穎而出，充分展現嘉藥在培育跨領域頂尖人才上的卓越成效。
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