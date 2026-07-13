拜香燃煙引皮膚病變…嘉大藥學系曾振倫準備國考兼研究 論文獲國科會創作獎

嘉南藥理大學今天表揚藥學系學生曾振倫，他準備藥師國家考試時寫的論文「拜香燃煙微粒水溶性成分與持久性自由基對B16黑色素細胞毒性評估」，獲國科會大專學生研究創作獎。8月將在越南國際研討會上發表。

這項研究結合「環境工程微粒分析」與「藥學毒理評估」，突破過往環境醫學多侷限拜香燃煙對呼吸系統、肺功能損傷，首度將焦點轉移至「皮膚毒理機制」，探討懸浮微粒如何穿透皮膚屏障引發病變獲獎。

這項創新也為社會公共衛生與產業改良帶來重要指引，除祭祀場所信眾與從業人員應採取適當皮膚掩蔽或防護措施，相關產業也可從源頭改良拜香製程，研發低自由基活性的減害拜香。

曾振倫表示，大一時系上老師引介加入環工系蔡瀛逸教授研究團隊，實驗涉及跨領域學科知識，蔡老師特別協調環工系學長姐協助，讓他能迅速上手，大四順利申請到國科會大專學生研究計畫，更是全心投入研究，這次能獲國科會肯定，是對他一路努力最好的回報，而學校跨學院資源與師長用心的教導，更是支撐他前行最大的動力。

蔡瀛逸表示，這是他首次跨領指導學生，曾振倫在必須準備藥師國考壓力下，還能抽空投入學術研究並撰寫論文，實屬難能可貴，這次的獲獎不僅是學生個人的榮耀，也是推動跨學域合作的最佳實例，今年8月他將帶著曾振倫赴越南胡志明市進行國際論文發表，期許曾振倫能持續在醫藥環境研發領域發光發熱。

校方表示，曾振倫由藥學系陳秋蘭教授、蔡瀛逸教授跨領域指導，在全台院校競爭、國科會嚴厲篩選下脫穎而出，充分展現嘉藥在培育跨領域頂尖人才上的卓越成效。

嘉南大學藥學系曾振倫研究拜香懸浮微粒穿透皮膚引發病變獲國科會創作獎。圖／曾振倫提供

嘉南大學藥學系曾振倫（左一）研究拜香懸浮微粒穿透皮膚引發病變獲國科會創作獎。圖／曾振倫提供