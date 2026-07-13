中華醫大鄭博真深耕繪本36作品 新作「烏魚的冬季旅行」海委會出版
中華醫事科大幼兒保育系老師鄭博真以具台灣常見洄游魚類「烏魚」為主題，創作兒童海洋繪本「烏魚的冬季旅行」故事文稿，新銳插畫家鄭潔文繪製插圖，有助兒童認識台灣周邊海域自然生態。
鄭博真表示，「烏魚的冬季旅行」以烏魚每年冬季洄游的生命旅程為主軸，溫暖生動的故事與細膩精美插畫，帶領孩子認識台灣周邊海域的自然生態、洄游魚類的生命歷程，及海洋資源保育的重要性，讓海洋教育以貼近兒童閱讀經驗的方式深植人心。
鄭博真近年深耕原創繪本創作，作品涵蓋本土文化、海洋教育、自然生態、生命教育、性別平等及樂齡關懷等多元主題，已出版36本。作品兼具文學、教育與在地文化特色，許多幼兒園及國小教學採用成主題課程、閱讀教育與跨領域學習重要教材。
校方表示，「烏魚的冬季旅行」出版，不僅展現中華醫大教師在兒童文學創作與海洋教育推廣上的專業成果，也彰顯大學善盡社會責任、結合專業與文化創新的努力。
校方期待更多具台灣在地文化特色的原創繪本走入校園與家庭，為幼兒園課程與教學注入更多創意與活力，陪伴孩子在閱讀中認識台灣、熱愛海洋、珍惜土地。
鄭博真說，也將持續投入在地文化與教育議題繪本創作，期待累積更多具有文化深度與教育價值的原創作品，讓世界看見台灣豐富美麗的故事。
「烏魚的冬季旅行」兒童繪本是海洋委員會邀請鄭老師創作、出版發行，繪本除描繪海域自然生態、見證台灣海洋文化特色，更是台灣原創海洋繪本成果。
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