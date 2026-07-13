越籍生遇意外扛高額醫療費 中華大學攜手民間團體捐款送暖

就讀中華大學國際專修部華語生的越南籍黎姓學生日前因意外事故需接受手術治療，高額醫療費用讓家屬背負沉重壓力。校方得知後迅速啟動關懷機制，除協助申請急難救助金1萬5000元，導師也號召班級同學發起募款，募集1萬元善款表達支持。隨後，在國際專修部學務組組長莊英慧牽線下，中華宏宗傳統文化推廣協會再捐助10萬6000元急難救助金，為黎姓學生一家送上及時援助，讓來台求學的國際學生在困境中感受到來自校園與社會的溫暖陪伴。

中華宏宗傳統文化推廣協會總指導高維陽表示，看見學校師長、同學與社會各界共同關心一名遠從海外來台求學的年輕學子，令人十分感動。他認為，愛與關懷不應受到地域或國籍限制，希望透過這次捐助發揮拋磚引玉的效果，讓善念持續傳遞，也祝福黎同學早日康復、重返校園，順利完成學業夢想。

中華大學副校長解鴻年表示，黎姓學生發生意外後，校方立即協助關懷並提供必要支持，令人感動的是，許多同學主動響應募款，以實際行動送上祝福與鼓勵。特別感謝中華宏宗傳統文化推廣協會慷慨伸出援手，在學生最需要幫助的時刻給予實質支持，不僅減輕家庭負擔，更展現台灣社會互助互愛的人情味，讓國際學生感受到跨越國界的溫暖關懷。

談及此次善舉的緣起，國際專修部學務組組長莊英慧表示，在得知黎姓學生家庭面臨龐大醫療費用後，便向中華宏宗傳統文化推廣協會秘書長李晏林說明情況，希望能為學生爭取更多協助。協會了解情況後，隨即決定捐助急難救助善款，希望幫助學生家庭度過眼前難關。

中華大學長期重視國際學生的學習發展與生活照顧，秉持「以學生為本」的教育理念，致力打造安心、友善的學習環境。除了提供完善的教學資源與輔導機制，也透過各項關懷措施協助學生適應在台生活。此次跨越國界的愛心接力，不僅展現校園互助共好的精神，更彰顯中華大學培育人才不僅重視專業能力養成，也重視品格教育與人文關懷，讓每位遠赴臺灣求學的學生都能在充滿溫度的校園中安心成長、勇敢追夢。