校友宋信文獲選中研院士 東海大學累計15院士居私校之冠

中央研究院公布第35屆院士暨榮譽院士名單，東海大學化學工程學系（現化材系）校友、清華大學特聘講座教授宋信文，因其在生醫、藥物等領域的貢獻，當選工程科學組院士；東海大學目前已經有15名校友成為中研院士，穩居全台私立大學院士最多的學校。

東海大學指出，宋信文是化工系第22屆校友，1980年畢業，1988年取得美國喬治亞理工學院化工系博士學位，目前是清大化工系暨醫工所特聘講座教授，也獲聘教育部終身國家講座教授，主要研究項目包含生醫材料、藥物與基因釋放、組織工程等等。

東海大學校長張國恩表示，宋信文獲選中研院士不僅是對其個人學術成就的最高肯定，也是東海全體師生、校友的榮光，說明東海化工系對培養理工人才的貢獻；他代表全體師生向宋表達誠摯祝賀，也感謝所有校友在各領域的卓越表現，持續提升東海的國際學術影響力。

張國恩說，東海創校70年來堅持博雅教育和跨域整合，這次院士校友總數提升到15人，不僅是數字上的突破，更是東海長期深根基礎教育的成果；在全球競爭日益激烈的時代，大學必須培育下一代創新人才，東海會持續深化AI、生醫、綠色科技等跨域研究。

目前東海大學有15名校友獲選為中央研究院院士，分別是于君方、林南、于寬仁、杜維明、錢嘉陵、鄭永齊、孫康宜、吳春放、何德仲、劉鴻文、吳仲義、彭仁傑、施明哲、唐堂，以及今年當選的宋信文。