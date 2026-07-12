聽新聞
0:00 / 0:00

少子化資源互補 馬偕醫大擬租用真理校舍

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

部分大專校院飽受少子化之苦，恐連帶影響財務狀況，基督教長老教會總會轄下的馬偕醫學大學提出「大馬偕計畫」，因應未來創設新學系，現階段將透過校舍租賃、資源互補等方式，協助真理大學經營。

真理大學過去歸屬基督教長老教會北部大會管轄，但近年與馬偕醫學大學均轉為由基督教長老教會總會主責，由總會掌握兩校董事派任權。馬偕醫學大學近期提出大馬偕計畫，評估與真理大學兩校資源互補。

馬醫大主任秘書申永順表示，馬偕醫學院去年升格為馬偕醫學大學，未來五年發展計畫也獲得私校諮詢會通過，將接續向教育部申請創設物理治療、職能治療等學士班，若申設成功，屆時馬醫大空間可能不夠，真理大學近年因招生減少空出校舍，長老教會希望兩校資源能互補，因此評估向真理大學租用校舍、宿舍等空間。

申永順也談到，還要向教育部確定法規可行性，如果空間可以租借，對雙邊學校都有幫助。理想上，若本月獲得教育部通過申設，兩系明年投入招生，才會討論到租賃空間、租金等細節。

據了解，真理大學的校園現址為當年傳教士馬偕於北台灣佈教的起點，對基督教長老教會而言意義深重，不過真理大學近年面對財務壓力，對此，基督教長老教會已承諾捐資，預計短期內將陸續投入逾二億資金挹注真理大學，確保財務無虞。

申永順也談到，總會確實有興資辦學，讓真理大學避免被列入預警與專案輔導學校，至於兩校未來是否進階到法人整併，「基督教馬偕紀念大學」目前僅是構想階段。

教育部表示，本學期尚無大專校院被列為預警學校或專案輔導學校。依私立學校法規定，董事會負有經費籌措及維持學校正常運作責任，後續真理大學如發生財務結構問題，均會依私立學校法等相關規定，課責法人依法籌措財源，確保學校正常辦學。

教育部 真理大學 馬偕 財務

延伸閱讀

從寒枝到櫻綻：馬偕醫學大學醫學教育品質認證的實踐與省思──以2022年TMAC認證訪視為例

台灣基督長老教會南神神學院推動2023年ATESEA國際認可品質保證經驗分享

學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範

主張高風險學生轉介專校輔導 葉元之批教育部站加害人角度思考

相關新聞

少子化資源互補 馬偕醫大擬租用真理校舍

部分大專校院飽受少子化之苦，恐連帶影響財務狀況，基督教長老教會總會轄下的馬偕醫學大學提出「大馬偕計畫」，因應未來創設新學系，現階段將透過校舍租賃、資源互補等方式，協助真理大學經營。

分科測驗13日登場 12日下午4時開放看考場

受到巴威颱風影響，大學分科測驗延至明、後兩天辦理。考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，大考中心表示，今天下午四時至六時開放考生看考場，若要查看試場及座位，均於規定時間內前往，其餘時間不開放。

校園新鮮事／嘉義民生國中 美籍師讓英語變好玩

中文名「舒俊赫」的美國籍教師Jonah，本學年透過「傅爾布萊特（Fulbright）」基金會媒合到嘉義市民生國中任教，擔任八年級彈性課程i視界教師，他透過遊戲、分組競賽，帶學生輕鬆開口說英語，大大提升學習興趣與自信心。

高風險學生強制轉介…草案13日立院審查 教育部憂標籤化

近年校園暴力事件層出不窮，國民黨立委葉元之為此提出「國民轉介教育條例」草案，主張將校園高風險學生強制轉介至加強輔導資源的學校，全案明天在立法院教育及文化委員會審查。不過教育部書面報告指出，此舉恐造成標籤效應，現行已針對高關懷學生建立三級輔導機制，至於經法院裁定保護處分者，由中途學校負責安置輔導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。