少子化資源互補 馬偕醫大擬租用真理校舍

部分大專校院飽受少子化之苦，恐連帶影響財務狀況，基督教長老教會總會轄下的馬偕醫學大學提出「大馬偕計畫」，因應未來創設新學系，現階段將透過校舍租賃、資源互補等方式，協助真理大學經營。

真理大學過去歸屬基督教長老教會北部大會管轄，但近年與馬偕醫學大學均轉為由基督教長老教會總會主責，由總會掌握兩校董事派任權。馬偕醫學大學近期提出大馬偕計畫，評估與真理大學兩校資源互補。

馬醫大主任秘書申永順表示，馬偕醫學院去年升格為馬偕醫學大學，未來五年發展計畫也獲得私校諮詢會通過，將接續向教育部申請創設物理治療、職能治療等學士班，若申設成功，屆時馬醫大空間可能不夠，真理大學近年因招生減少空出校舍，長老教會希望兩校資源能互補，因此評估向真理大學租用校舍、宿舍等空間。

申永順也談到，還要向教育部確定法規可行性，如果空間可以租借，對雙邊學校都有幫助。理想上，若本月獲得教育部通過申設，兩系明年投入招生，才會討論到租賃空間、租金等細節。

據了解，真理大學的校園現址為當年傳教士馬偕於北台灣佈教的起點，對基督教長老教會而言意義深重，不過真理大學近年面對財務壓力，對此，基督教長老教會已承諾捐資，預計短期內將陸續投入逾二億資金挹注真理大學，確保財務無虞。

申永順也談到，總會確實有興資辦學，讓真理大學避免被列入預警與專案輔導學校，至於兩校未來是否進階到法人整併，「基督教馬偕紀念大學」目前僅是構想階段。

教育部表示，本學期尚無大專校院被列為預警學校或專案輔導學校。依私立學校法規定，董事會負有經費籌措及維持學校正常運作責任，後續真理大學如發生財務結構問題，均會依私立學校法等相關規定，課責法人依法籌措財源，確保學校正常辦學。