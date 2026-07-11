高中拿出獎學金醫父病 受資助念完大學 唐于田繼續深造：未來要報恩
四年前基隆高中學生唐于田逆境向上考取六所大學的故事，感動全台，曾獲時任副總統的賴清德接見，今年他從東華大學畢業，考上台北科技大學攻讀研究所。唐寫下感恩信，「四年前是大家化作一陣長風托起我的夢想，未來我也能化成另一陣風，讓善意的風流轉不息。」
唐于田父親罹癌，他學測前，父親病重住進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，一天只吃一個便當果腹，存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用，經本報報導後感動全台。他當年考取六所國立大學，逆境向上，各校搶才，最後決定到花蓮東華大學就讀。
賴清德總統曾以自己也出身貧窮家庭鼓勵唐于田，還送一台平板，給他一個大大擁抱。
東華大學指出，唐于田就讀管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組，校方提供四年四十萬元獎助學金，助他安心求學，減免學雜費、住宿費，同時成立「唐于田同學助學專戶」讓各界能捐助善款。
唐就學期間奮發進取，獲美國康德基金會助學金六萬元，大二轉系至資訊工程學系，組隊參加教育部舉辦「AI CUP 二○二四全國大專校院人工智慧競賽」獲佳作。今年考上台北科技大學研究所，九月將入學。對過去四年許多善心人士的捐助與關懷，他寫信表達感激之情，也希望讓愛循環。
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