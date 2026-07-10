4年前感動全台考取6大學清寒生上研究所 唐于田： 將化長風助逆風的人

4年前基隆高中學生唐于田家境清寒逆境向上成功考取6所大學的故事，感動全台，曾獲時任副總統的賴清德接見，今年他從國立東華大學畢業，並考上台北科技大學攻讀研究所。唐于田寫了一封感恩信，「4年前是大家化作一陣長風托起我的夢想，未來我也能化成另一陣風，讓善意的風流轉不息。」

唐于田父親罹癌，4年前學測前進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，也曾1天只吃1個便當果腹，把存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用，經本報報導後感動全台。他後來考取6所國立大學，逆境向上，各校搶才，最後決定到花蓮東華大學就讀。

賴清德對唐于田在家庭貧困下仍奮發向上，以自己從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵他，還送一台平板，並給他一個大大的擁抱。

國立東華大學指出，唐于田就讀管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組，時任東華大學校長趙涵捷積極爭取來東華就讀，提供其4年40萬元獎助學金，助他安心求學，減免學雜費、住宿費以及安定就學獎助學金等，另亦可申請校外各種基金會獎助學金。同時成立「唐于田同學助學專戶」讓各界善人士人捐助善款協助就學。

唐于田就學期間，奮發進取，榮獲美國康德基金會助學金6萬元，大二轉系至資訊工程學系，組隊參加教育部舉辦的「AI CUP 2024全國大專校院人工智慧競賽」榮獲佳作。今年考上國立台北科技大學研究所，9月前往就學。對於過去4年所有善心人士之捐助與關懷，寫信感謝一路扶持之所有人。

唐于田在信中表示，「4年前是大家化作一陣長風，托起了我的夢想；未來，希望我也能化成另一陣風，在他人需要的時候，輕輕推動他們前行，陪他們走過逆風的時刻，讓善意的風流轉不息。」

唐于田說，4年前在善心人士的幫助下，他告別家鄉展開從未設想過的求學旅程，不僅獲得學業知識與個人能力，也學會踏出舒適圈嘗試更多新事物，鼓起勇氣追尋人生的方向，這份恩情會銘記在心。他寫到「不斷設想過，當自己足以支撐其他人之時，能如何去幫助他人，讓曾經和我一樣遭遇困境的學子，因為多了一份支持而勇敢向前。」

唐于田今年考上國立台北科技大學研究所，9月前往就學。對於過去4年所有善心人士之捐助與關懷，寫信感謝一路扶持之所有人。圖／國立東華大學提供

賴清德以從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵唐于田，還送一台平板。圖／基隆高中提供

唐于田在念國立基隆高中時，將所有存的獎助學金拿來支應父親醫藥費與喪葬後事，後來申請入學考取6所國立大學。圖／基隆高中提供

東華大學校長趙涵㨗（右）送上紅包歡迎唐于田，勉勵他安心求學，成為同儕典範。圖／國立東華大學提供