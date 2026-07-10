成大傑出校友！台積電吳顯揚、航太專家郭正山入選中研院院士

中央研究院公布第35屆新科院士名單，國立成功大學電機工程學系校友、台積電研究發展／技術發展資深副總經理吳顯揚，以及系統及船舶機電工程學系（原造船及船舶機械工程學系）校友郭正山，雙雙當選工程科學組院士。

成大表示，兩位傑出校友同時入選，不僅是個人學術與專業成就的肯定，也展現成大長期深耕工程教育、培育科技人才的成果。

吳顯揚畢業於成大電機系，赴美取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校電機工程碩、博士學位，並取得國立清華大學EMBA學位。1996年加入台積電研發團隊，參與0.13微米、90奈米、65奈米至28奈米等先進CMOS製程開發，並主導28奈米低功耗、16奈米、7奈米及3奈米等關鍵製程技術，目前負責14埃米平台技術開發。

成大指出，吳顯揚是第3位出身台積電的中研院院士，也是台積電先進製程的重要推手，被視為半導體製程整合領域的重要領導者，對台積電維持全球邏輯晶片製造領先地位貢獻卓著。

吳顯揚曾獲國家產業創新獎年度創新領航獎、國家傑出經理獎及全國傑出工程師等榮譽，並曾擔任國際電子元件會議（IEDM）執行委員會委員及國際超大型積體電路研討會（VLSI-TSA）技術主席、總主席，也是IEEE院士，累計發表52篇論文，擁有72項半導體相關專利。

另一位新科院士郭正山畢業於成大造船及船舶機械工程學系，後赴國立台灣大學及美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）深造，取得機械航空工程博士學位。

郭正山投入國家中山科學研究院飛彈研究所服務長達40年，歷任研究員、計畫總工程師、組長、副所長等職務，長期投入飛彈與航太科技研發，也曾率領飛彈研究所獲台灣持續改善競賽金塔5星獎，個人並獲國防部軍備局績優楷模、國防部部長獎狀等榮譽，並為成大航太系傑出系友。

郭正山2024年曾受邀返回成大演講，以「探索航太科技前沿－極音速載具」為題，分享全球航太與太空產業發展趨勢，並指出逆滲透濾水技術、軟罐頭、紙尿褲、魔鬼氈等日常用品，皆源自太空科技研發，展現航太技術對民生產業的深遠影響。

成大表示，中研院院士是國內最高學術榮譽之一，遴選除重視學術研究成果，也肯定對國家及國際科技發展的重大貢獻。此次吳顯揚、郭正山同時當選工程科學組院士，彰顯兩人在半導體與航太領域的世界級成就，也再次印證成大在工程教育與科技人才培育的深厚實力。

成功大學電機工程學系 73 級校友吳顯揚。圖／成大提供