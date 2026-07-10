鏈結美名校 亞大推菁英培育計畫

亞洲大學推動國際化傳捷報。由教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」支持、亞洲大學主辦的「二○二六ＵＣＬＡ生醫工程×量子科學菁英計畫」，七月七日在加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）工學院啟動，展現亞大串聯世界級大學與科研資源的行動力。

亞大校長蔡進發表示，九周海外研習聚焦量子科學、生醫工程、人工智慧、半導體與數位健康，讓台灣學子在國際頂尖科研環境中，練習跨域思考與未來問題的意識，面對ＡＩ與智慧醫療快速發展，帶領學生走進世界現場，學會提問、整合與創新。

首場講座由曾受教於諾貝爾物理獎得主理查．費曼的黃光旭博士，主講「從日常科技到量子世界：親吻的光子、電子與ＡＩ／生物」，引導學員從生活科技切入量子概念，再延伸至人工智慧與生物醫學應用。

本計畫由ＵＣＬＡ講座教授、中研院士王康隆擘畫課程願景，亞大講座教授黃光彩擔任主持人，中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融隨隊輔導，邀集ＵＣＬＡ、Caltech、ＵＳＣ、ＵＣＳＤ、Stanford等頂尖學府師資與產業專家，採「上午輸入、下午輸出」模式，培養學生把知識轉化為研究問題與未來行動的能力。

蔡進發指出，學生不只帶回前沿科技知識，更是值得長期探索的問題與面向未來的能力，學校將持續以國際合作、跨域創新與ＡＩ素養為核心，為台灣培育新世代人才。