解教師荒 台師大開理工公費碩班
因應理工科教師稀缺，台師大推出「理工教學菁英碩士公費專班」，不僅免學雜費，還提供津貼保障，一一五學年預計招收卅名具物理、化學及資訊專長人才，鎖定ＡＩ、半導體製程、傳產工程師以及具備理工科代理代課經驗教師，台師大提供師培課程與半年實習經驗，畢業取得教師證後，可直接分發中學享教職保障。
根據台師大規畫，預計招收物理十四名、化學四名、資訊科技十二名，優先招募具二年以上工作經驗，且不曾具備師培歷程的科技傳產人才。由政府提供全額公費補助，含每月一萬元津貼，畢業取得資格後，須於偏遠、特殊或離島地區服務不得少於六年。
台師大師培學院副院長葉怡芬表示，專班整合教育碩士、師資培育，計廿六學分與半年實習，兩年可取得學位。台師大校長宋曜廷表示，十五年前有約七、八成師培生留下來當老師，最近僅剩四成，但反向思考，很多人也在科技業探索一段時間，進而考慮投入其他領域，專班因而鎖定業界人士，提供公費、教職等措施，助其無後顧之憂轉職。
竹北市勝利國中老師彭欣誼，為台師大機電工程系博士。她談到，如果當年進入科技廠，就是執行既定的流程、任務，但選擇教學現場，能獲得學生最真誠的交流，這也是教職最吸引人之處。雖然科技業薪資還是挺誘人，「至始至終，沒有覺得遺憾。」
興雅國中教師郭家瑋則說，科技業有很多工程師，大企業少了一個理工碩士也不會怎樣，但若教育現場有更多人願意留下，相信會有不同的發展。
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