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ViewSonic攜手東海大學 推動AI時代智慧校園升級

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
AI NB教室依據AI課程需求，規劃多組協作討論區，搭配ViewSonic ViewBoard互動顯示器，支援學生分組討論、師生共同協作及即時成果分享，營造更具互動性的AI學習環境。圖／ViewSonic提供
AI NB教室依據AI課程需求，規劃多組協作討論區，搭配ViewSonic ViewBoard互動顯示器，支援學生分組討論、師生共同協作及即時成果分享，營造更具互動性的AI學習環境。圖／ViewSonic提供

全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic在臺灣攜手東海大學推動智慧校園發展。透過顯示技術與教育科技整合，提升大型演講廳、AI NB 電腦教室及AI PC電腦教室等不同教學場域的應用功能，打造更能支援AI應用、協作學習及沉浸式互動的智慧教學環境（成功案例影片）。東海大學舉辦「AI 應用教學沉浸式研習會」，邀請各縣市教育網路中心代表與第一線教師實地觀摩交流，分享AI融入教學及智慧校園空間應用的實踐經驗。

面對生成式AI快速發展，東海大學積極深化AI布局，陸續建置AI PC教室、高效能AI算力中心與智慧教學場域，逐步建構完整的AI校園生態系。此次教學場域升級，是在既有發展基礎上，進一步延伸至不同場域，讓知識交流、協作學習及互動教學等多元教學模式，獲得更完整的教學空間支持。

東海大學校長張國恩表示：「東海大學近年推動AI教學、AI研究、AI治理三大面向，我們希望學生在真實的AI應用情境中培養跨域能力。此次教學場域升級，不僅拓展更多元的教學模式，也讓學生在課程中擁有更多主動參與、互動交流與實作探索的機會，透過完善的教學資源與學習支持，培養跨域思維、科技應用與面對未知挑戰的問題解決能力。」

ViewSonic台灣區總經理連育仁表示，「AI改變的不只是教學工具，也重新定義教學空間在學習中的角色。教育科技的價值不在於導入更多設備，而是在不同教學情境中，協助教師創造更具互動性、協作性與參與感的學習體驗。ViewSonic長期深耕教育科技，此次很高興與東海大學合作，看見學校將教學空間、AI應用與課程設計緊密結合，讓教育科技成為支持教學創新與人才培育的重要助力。」

東海大學茂榜廳導入294吋All-in-One LED顯示器，突破傳統投影於大型場域亮度不足的限制，提供大型演講、論壇、成果發表及跨校交流更具沉浸感的視覺體驗，進一步提升交流品質。圖書資訊處AI NB電腦教室採用Scale-Up 主動學習教室概念規劃，透過多台ViewBoard互動顯示器建立協作教學模式。科技大樓AI PC電腦教室則結合互動顯示器與 myViewBoard 沉浸式數位白板系統，支援教材展示、即時註記、無線投影及互動討論。

東海大學也透過「AI應用教學沉浸式研習」活動，邀請各縣市教育網路中心代表及各級學校教師走入校園，透過場域導覽、AI教學工作坊及經驗分享，展示AI融入課堂與智慧校園規劃的實踐成果，促進不同教育階段交流對 AI 教學應用與未來教學空間發展經驗。

東海大學 校園 教室

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