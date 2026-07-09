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臺北藝術大學「藝術炭險記」進校園 扎根礦山文化

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
臺北藝術大學藝術教育營隊將在地文化融入藝術教育，不僅提升學生美感素養與創造力，也深化孩子對家鄉的認識與認同。圖／觀天下有線電視提供
臺北藝術大學藝術教育營隊將在地文化融入藝術教育，不僅提升學生美感素養與創造力，也深化孩子對家鄉的認識與認同。圖／觀天下有線電視提供

國立臺北藝術大學師資培育中心舉辦「2026藝術炭險記」藝術教育營隊，這次走進新北市雙溪區牡丹國小，以瑞芳、雙溪地區獨具特色的礦業文化為主軸，結合牡丹國小「山中維也納」特色，透過音樂、視覺及表演藝術等跨領域課程，引領學生探索家鄉歷史與文化，展開一場充滿創意的礦山藝術之旅。

以瑞芳、雙溪地區從銅礦、金礦到黑金煤礦的發展歷程為核心，引導學生認識礦業發展的黃金歲月與歷史記憶。課程從「聲音感知」出發，運用劇場遊戲及擬音創作，啟發學生探索聲音與情緒的關聯，再透過礦山聲音設計，完成聲音劇場創作，讓孩子用不同感官感受家鄉文化。

營隊同時帶領學生欣賞礦工藝術家洪瑞麟作品，將聽覺感受轉化為水墨線條，創作圖像樂譜與立體燈籠，體驗藝術跨域學習的魅力。最後再將採礦聲響轉化為節奏律動，結合牡丹國小學生的小提琴演奏，呈現一場融合礦山文化與音樂藝術的「礦山音樂會」，展現孩子兩天來的學習成果，也讓在地文化透過藝術教育持續向下扎根。

牡丹國小校長王志龍表示，感謝國立臺北藝術大學師資培育中心規劃「2026藝術炭險記」藝術教育營隊，將在地文化融入藝術教育，不僅提升學生美感素養與創造力，也深化孩子對家鄉的認識與認同，讓藝術成為連結地方文化與教育的重要橋梁。

瑞芳 礦山

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