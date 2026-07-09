政大攜故宮9月起開課 共育外語導覽人才

政治大學與故宮博物館今天續簽合作備忘錄，未來將拓展至外語導覽人才培育，雙方規劃9月起共同開課，安排學生實地參訪與導覽實作，培育具外語能力與博物館專業素養的人才。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大與故宮博物院舉行合作備忘錄續約簽署儀式，由政大校長李蔡彥與故宮博物院院長蕭宗煌代表簽署，未來將結合政大外語教育與跨文化專業，以及故宮典藏研究、博物館教育與導覽資源，共推外語導覽人才培育、跨文化實務課程及文化教育交流。

政大校長李蔡彥表示，政大近年積極推動跨域的人文科技融合，期待透過與故宮深化合作，將政大在創意媒體、數位傳播、資訊科技及社會科學等領域的優勢，注入博物館展示與教育推廣，攜手發展兼具藝術、文化與歷史意義的多元教學模式，培育具備國際視野與跨域能力的文史人才。

故宮博物院院長蕭宗煌提到，故宮與政大長期維持良好合作關係，自民國108年簽署合作備忘錄以來，已共同推動博物館展示、學術研究及數位教育等多項合作，例如共同執行教育部「轉注藝遊」計畫、合作辦理AI導向數位教育工作坊等，去年更攜手進行智慧載具等前瞻性實驗研究，展現博物館與大學跨域創新的合作能量。

政大與故宮此次續簽合作備忘錄，也將合作內容由博物館展示、學術研究及教育推廣，拓展至外語導覽人才培育；雙方規劃自今年9月起共同開設「故宮外語導覽與跨文化實務：韓語／阿拉伯語」課程，安排學生實地參訪與導覽實作，由故宮研究人員、資深導覽志工及政大教師共同授課，培育具外語能力與博物館專業素養的人才。

除了外語導覽人才培育，政大指出，雙方將持續拓展跨域合作，故宮預計參與政大創新與創造力研究中心115學年度第1學期開設的「傳統精緻藝術再創造－故宮博物院專案實作」課程，結合故宮典藏文物、歷史故事及文化轉譯方法，引導學生運用數位科技與多媒體創作，探索文化資產創新應用。