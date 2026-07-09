理工人棄高薪投入教職 能與學生真誠互動「沒有遺憾」

台師大推動「理工教學菁英碩士公費專班」盼協助工程師退役者，藉由修讀專班轉職為理工、科技教師。事實上，也有不少工程師放棄高額薪資，改投入教育現場。竹北市勝利國中老師彭欣誼畢業自台師大機電工程系博士，她談到，如果當年進入科技廠，就是執行既定的流程、任務，但選擇教學現場，能獲得學生最真誠的交流，「我至始至終，沒有覺得遺憾。」

彭欣誼歷來均就讀機械工程相關科系，後畢業自台師大機電工程系博士，也曾規劃進入科技廠成為工程師，但她指出，有一回與朋友聚餐時發生地震，擔任工程師朋友馬上接獲來電，必須趕回園區。

她詢問，「校正機台很難嗎？」朋友則表示，「就是依照SOP執行。」加上過去聽到不少大、小輪班的生活，讓彭欣誼開始思考，未來真的也要這樣過嗎？

彭欣誼說，後來在因緣際會下接觸代理教師，從教學中得到成就感，進而回頭修讀教程、考教師甄試，成為正式老師。

「我如果進入科技廠，現在就還是在執行SOP。公司哪天少了我，也還是照常運作。」彭欣誼談到，但投入教職，面對的是獨立的學生，給予人與人的真誠交流，是教職最吸引人之處，「雖然科技業的薪資還是挺誘人的。」但至始至終，沒有覺得遺憾。

興雅國中教師郭家瑋則表示，教師與工程師，物質上的差異確實擺在眼前，但在投入教職前，已經了解將面臨的差異。但相信科技業有很多工程師，「大企業少了一個理工碩士也不會怎樣。」但若教育現場有更多人願意留下，相信會有不同的發展。

台師大校長宋曜廷指出，教師薪資確實比不上工程師，但人生的意義很多面向，不會只有薪資而已。教職也有不少誘因，如寒暑假、正常的上下班生活、更能將心力放在家庭，就看當事人如何選擇。