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青年百億圓夢基金首發！亞大攜UCLA啟動「生醫 × 量子」菁英計畫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學「UCLA 生醫工程 × 量子科學菁英計畫」學員於 UCLA 亨利·薩繆里工程及應用科學學院前合影。圖／亞洲大學提供
亞洲大學「UCLA 生醫工程 × 量子科學菁英計畫」學員於 UCLA 亨利·薩繆里工程及應用科學學院前合影。圖／亞洲大學提供

亞洲大學推動國際化與前沿科技人才培育再添亮點！由教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」支持、亞洲大學主辦，並與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）量子科學與工程中心學術合作的「2026 UCLA 生醫工程 × 量子科學菁英計畫」7月7在 UCLA工學院揭開序幕，展現亞大串聯世界級大學與科研資源的行動力。

亞大校長蔡進發說，這項九周海外研習，聚焦量子科學、生醫工程、人工智慧、半導體與數位健康，讓台灣學子在國際頂尖科研環境中，練習跨域思考與未來問題意識，面對AI與智慧醫療快速發展，大學教育更要帶領學生走進世界現場，學會提問、整合與創新。

首場講座由黃光旭博士主講「從日常科技到量子世界：親吻的光子、電子與 AI/生物」，引導學員從生活科技切入量子概念，再延伸至人工智慧與生物醫學應用。黃光旭曾任IBM研究人員、Rockwell 首席工程師、Cisco 技術負責人，並曾受教於諾貝爾物理學獎得主理查．費曼，讓學員在課程首日即接觸國際級科研視野。

本計畫由UCLA講座教授、中央研究院王康隆院士擘畫課程願景，亞大講座教授黃光彩擔任主持人，中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融教授全程隨隊輔導，邀集 UCLA、Caltech、USC、UCSD、Stanford 等頂尖學府師資與產業專家，採「上午輸入、下午輸出」模式，透過教學回饋、生成式AI輔助、團隊討論與期末專題發表，培養學生把知識轉化為研究問題與未來行動的能力。

蔡進發指出，透過本次計畫，學生帶回台灣的不只是前沿科技知識，更是值得長期探索的問題與面向未來的能力，學校將持續以國際合作、跨域創新與AI素養為核心，為台灣培育具備全球移動力、科技想像力與實踐力的新世代人才。

學員在首日課程中，由Iris Yang教授（中）帶領，互動討論與課程回饋。圖／亞洲大學提供
學員在首日課程中，由Iris Yang教授（中）帶領，互動討論與課程回饋。圖／亞洲大學提供

首日主講人黃光旭博士（左二）在課堂上，與學員、隨隊業師及志工合照，左一為亞大校長蔡進發。圖／亞洲大學提供
首日主講人黃光旭博士（左二）在課堂上，與學員、隨隊業師及志工合照，左一為亞大校長蔡進發。圖／亞洲大學提供

首日主講人黃光旭博士在課堂講授量子科學基礎概念。圖／亞洲大學提供
首日主講人黃光旭博士在課堂講授量子科學基礎概念。圖／亞洲大學提供

教育部 UCLA 亞洲大學

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