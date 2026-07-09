最狂神人班！清大物理同班同學「3人中研院院士」 跨3大領域寫新歷史

中研院院士會議今天公布35屆院士暨名譽院士。共計19名新科院士、3名名譽院士。值得注意的是，數理科學組新科院士李東海畢業於清大物理系，同班同學黃一農、余振華已先一步當上中研院院士，分屬人文組與工程科學組。一個班級誕生3個中研院院士、還分屬不同學組，超狂紀錄令人稱奇。

數理科學組新科院士李東海為國際知名的凝聚態物理學家，現任加州大學柏克萊分校物理系教授，2023年獲選為美國文理科學院（AAAS）院士。他於1977年畢業於清華大學物理系，同班同學包括黃一農、余振華，分屬中研院人文社會科學組院士、工程科學組院士。同班有三個中研院院士，還分屬三個不同組別，寫下歷史。據了解，1970年清大物理系也出現三個院士，但像1977屆可以橫跨三組，空前絕後。

中研院院士是台灣學術界最高領域，由現任院士連署提名，或大學、研究機關主動提名，經由院士組成的「選舉籌備委員會」審查資格、院士會議「會前討論會」逐一討論後，送全體院士分組通信投同意票，並由中研院評議會分組審查，以出席評議員過半數同意，決定院士候選人名單。最後提送院士會議，由各分組詳加審議候選人，並經全體院士綜合審查後，投票選出新科院士。

李東海畢業於清華大學物理系 1977 級，爾後赴美深造，於 1982 年取得麻省理工學院(MIT)博士。於麻省理工學院繼續博士後研究兩年後，李東海教授加入 IBM 旗下傑出的研究中心－T.J. Watson Research Center擔任研究員長達 11 年，並於 1994 年進入 UC Berkeley 成為物理系教授，專注於凝態物理理論相關研究。

李東海為凝態物理學界出色的研究學者，近年來投入超導領域研究，其研究論文多發表於國際一流期刊。他主要關注於強相關多體系統，特別在超導理論、拓樸絕緣體、量子霍爾效應、量子相變與臨界現象，均有極為傑出的貢獻。