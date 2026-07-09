科技人才轉職當老師 台師大「理工教學公費專班」首年提供30名額

因應理工科教師稀缺，國立台灣師範大學今召開「理工教學菁英碩士公費專班」記者會，提供免學雜費、津貼保障，115學年預計招收30名具物理、化學及資訊專長人才，鎖定AI、軟體、半導體製程、傳產工程師以及具備理工科代理代課經驗教師，由台師大提供師培課程與半年實習經驗，盼一年半至兩年內培養公費教師，畢業取得教師證後，可直接分發中學享教職保障。

台師大校長宋曜廷表示，傳統的師培模式都是於學士培養，如大二開始接觸教育學分，接受教檢、實習，一路走來要五、六年，很多學生也於過程中發現教育不是他的志業。

宋曜廷指出，台師大統計，15年前有約七、八成師培生留下來當老師，最近僅剩四成，探索過程中人才難免流失，但反向思考，很多人也在科技業探索、奉獻一段時間，進而考慮選擇投入其他領域，台師大專班因而鎖定產業界人士，提供公費、教職等措施，協助其無後顧之憂轉職。台師大將啟動一連串師資培育變革，盼讓社會看到教師的志業與貢獻。

教育部盤點縣市政府需求，由台師大專班提供30名公費名額，包括物理14名、化學4名、資訊科技12名，優先招募具備2年以上業界工作經驗，且不曾具備師培歷程的科技、傳產人才。

台師大師培學院副院長葉怡芬說明，專班鎖定招收產業界人士，理工人才有很豐沛的業界經驗，其實很適合問題解決、自然探究等教學方式，專班則提供人生第二曲線，成為自然、科技教師並投入現場。

專班具三項優勢，葉怡芬說，專班整合教育碩士、師資培育計26學分與半年實習，之後需撰寫教學實務報告，約兩年即可取得學位。學校規劃，第一年集中修課並入校見習，密集修課期間安排到師大周邊學校見習，理論與實務並行；第二年，著重教育實習與分發，上學期通過教師資格考後進行半年實習，學習教學與行政，下學期據此撰寫教學實務報告，學期結束後則正式分發入校服務。

葉怡芬談到，課程內容則可分為三個模組，包括「從心開始」提供察覺課程與教學、教育心理學等，講求注意學生需求且以學生為中心；再者，是「臨床師培」，課程提供教學見習、分科教學教法等，並透過觀課等強化教學能力；最後則是「STEM專業轉譯」，協助將學生已經具備的業界經驗轉化成能「學懂」的教學材料。

台師大理工教學菁英碩士公費專班今年9月3日公告完整簡章、開放招生，116學年明年9月正式入學。由政府提供全額就學公費補助，含每月一萬元津貼，畢業取得資格後提供免教甄分發，但須於偏遠、特殊或離島地區服務不得少於6年，分發學校地區包括雙北、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。