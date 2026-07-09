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AI走入校園！ ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園升級

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學大型演講廳導入ViewSonic 294吋All-in-One LED顯示器，並結合講台前的商用顯示器，打造兼顧視覺呈現與講者即時資訊輔助的智慧展演空間，滿足大型演講、論壇及教學活動的多元應用需求。圖／東海大學提供
東海大學大型演講廳導入ViewSonic 294吋All-in-One LED顯示器，並結合講台前的商用顯示器，打造兼顧視覺呈現與講者即時資訊輔助的智慧展演空間，滿足大型演講、論壇及教學活動的多元應用需求。圖／東海大學提供

全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園發展，透過顯示技術與教育科技整合，提升大型演講廳、AI NB 電腦教室及 AI PC 電腦教室等不同教學場域的應用功能。東海大學昨舉辦「AI 應用教學沉浸式研習會」，邀請各縣市教育網路中心代表與第一線教師實地觀摩交流，分享 AI 融入教學及智慧校園空間應用的經驗。

東海大學校長張國恩表示，東海大學近年推動AI 教學、AI 研究、AI 治理三大面向，希望學生在真實的AI應用情境中培養跨域能力。此次教學場域升級，不僅拓展更多元的教學模式，也讓學生在課程中擁有更多主動參與、互動交流與實作探索的機會，透過完善的教學資源與學習支持，培養跨域思維、科技應用與面對未知挑戰的問題解決能力。

ViewSonic 台灣區總經理連育仁表示，AI 改變的不只是教學工具，也重新定義教學空間在學習中的角色。教育科技的價值不在於導入更多設備，而是在不同教學情境中，協助教師創造更具互動性、協作性與參與感的學習體驗。

連育仁說，ViewSonic 長期深耕教育科技，此次很高興與東海大學合作，看見學校將教學空間、AI 應用與課程設計緊密結合，讓教育科技成為支持教學創新與人才培育的重要助力。

東海大學指出，東海大學茂榜廳導入 294 吋 All-in-One LED 顯示器，突破傳統投影於大型場域亮度不足的限制，提供大型演講、論壇、成果發表及跨校交流更具沉浸感的視覺體驗，進一步提升交流品質。講台前方配置商用顯示器，協助講者即時掌握簡報內容與流程，無須頻繁回頭觀看主畫面，能自然地與現場觀眾互動，讓知識交流更加流暢。

圖書資訊處AI NB電腦教室採用Scale-Up 主動學習教室概念規劃，透過多台 ViewBoard 互動顯示器建立協作教學模式。科技大樓AI PC電腦教室則結合互動顯示器與 myViewBoard 沉浸式數位白板系統，支援教材展示、即時註記、無線投影及互動討論。

東海大學也透過「AI 應用教學沉浸式研習」活動，邀請各縣市教育網路中心代表及各級學校教師走入校園，透過場域導覽、AI 教學工作坊及經驗分享，展示 AI 融入課堂與智慧校園規劃的實踐成果，促進不同教育階段交流對 AI 教學應用與未來教學空間發展經驗。

東海大學昨日舉辦「AI應用教學沉浸式研習會」，結合ViewSonic顯示解決方案，透過場域導覽、AI教學工作坊及交流分享，讓與會教師實地體驗智慧校園與AI教學應用，促進創新教學經驗交流。圖／東海大學提供
東海大學昨日舉辦「AI應用教學沉浸式研習會」，結合ViewSonic顯示解決方案，透過場域導覽、AI教學工作坊及交流分享，讓與會教師實地體驗智慧校園與AI教學應用，促進創新教學經驗交流。圖／東海大學提供

東海大學

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