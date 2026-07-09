指導教授權力太高！他喊「修課型碩士」免寫論文：畢業方式更多元

台灣碩士生在修滿所有學分後，還必須撰寫碩士論文並通過口試才能畢業。一名網友發文，指出台灣碩士班需要寫論文才能畢業讓教授握有太高的權力，口試的送禮文化與教授壓榨碩士生的現象都是論文造成的，因此提出「修課型碩士」的制度，讓學生有更多元的畢業方式。

一名網友在Threads發文，表示現在台灣很多碩士生已經修完所有學分、論文也寫好了，但必須經由教授同意才能口試，不只影響畢業，推薦信、研究資源或未來發展都仰賴指導教授，很容易導致權力失衡，進而產生諸多問題，例如口試要準備高級伴手禮、教授把碩士生當成廉價勞工（諸如把教授稱作「老闆」、當助教、協助撰寫研究計畫、打掃研究室）等等，學生時常是弱勢的一方。

原PO提議，將碩士的制度改成「修課型碩士」，並保留研究型碩士，讓想做研究的人可以寫論文，同時讓以就業為目標的人透過修課取得碩士學位。雖然寫論文的制度很久以前就制定了，但必須思考它是否還符合現今多元的人才培育需求。原PO強調，改制度並不是降低畢業門檻，而是希望能有更多元的畢業方向，並讓學生與教授之間權力更加對等。

此文一出，網友們普遍分為兩派，支持該論點的網友認為不僅要改成修課型碩士，還要比照美國學校調漲學費，一年收百萬也沒關係，這樣一來單純想買學歷的人可以花錢了事，學校也可以將這筆錢用到真正想從事研究工作的研究型碩博士生身上，研究型碩博士生也不必花錢參加研討會，一舉兩得。

不過反對派的網友指出，寫論文的能力才是台灣碩士生的價值所在，如果沒有論文跟大學生差別不大，這就是「學歷貶值」的問題。且寫論文需要學生有找資料、分析比較、做簡報、設計解決方案與應付挫折的能力，以上能力是修課學不到的，更是當工程師最基本的能力，如果出現修課型碩士，恐怕很難培養上述的技能。

還有網友以大學延畢舉例，就算不要求寫論文，學生同樣也會面臨必修課擋畢業的困境，很多人光是大學就讀7、8年無法畢業了，就是因為某些必修課的教授不讓他及格，由此可見，修課型碩士能否解決學生與教授之間權力均衡的問題，需要持保留態度。

曾有一名台灣大學研究生透露，碩士六年級生的她，因為害怕寫論文而陷入痛苦，人生彷彿被按下停止鍵。網友們除了安慰以外，也推薦使用AI協助整理重點，對寫論文幫助很大，可以快速整理重點或是幫忙潤飾文法。