比薪水公布2026大學薪資排行！這大學畢業生年薪83萬奪冠 國防大學成黑馬
求職潮來臨，薪水成為新鮮人焦點。薪資查詢平台《比薪水》統計2026年台灣大學畢業生平均年薪，陽明交通大學以83萬元奪冠，國防大學以77萬元居次，成為今年最大黑馬。
陽明交大今年平均年薪自去年的74萬元增加到83萬元，多出9萬元，是榜上進步最多的學校，平均月薪為5.8萬元。IC 設計和晶圓製造等半導體產業擴大招募，給予新鮮人的起薪攀升。陽明交大具備電機和資工科系優勢，畢業生流向高薪職缺，帶動整體年薪。
國防大學（77 萬元）拿下亞軍，畢業生離校後直接進入軍職體系，起薪和加給制度明確，免去求職空窗期，使平均年薪墊高。第三名的臺灣科技大學（76 萬元）屬於技職體系，學生在校期間累積業界專案和實作經驗，進入企業後無縫接軌，年薪連續兩年入榜。
臺北醫學大學平均月薪5.5萬元，居前五名之首，平均年薪75萬元則位居第四。醫護和生技產業的月薪起步高，但年終和紅利獎金結構不同。《比薪水》提醒新鮮人，評估職缺待遇時，應合併計算月薪、年終獎金和各類加給，才能掌握整年實際到手的收入。
2025 年入榜的台灣大學和成功大學，今年分別落至第九和第八名。《比薪水》分析，綜合型大學科系多元，分散在各行各業；專門型學校集中在特定高薪產業，因而拉高平均數。專家也建議，新鮮人若想了解學長姐求職動向，可利用平台「校友中心」功能，查詢畢業生去向、錄取偏好，提早規劃求職方向。
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