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淡江師生赴印度交流 探究不選邊外交策略

中央社／ 新德里8日專電
淡江大學學生喬越競（右1）、傅紹宇（左1）在國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄（左2）、歐陽睿（右2）帶領下，到印度當地學者交流，深入瞭解印度「不選邊站」的外交策略，另探討小國與中等強權在實力不對稱的國際環境下，如何維持自主的政策空間。中央社
淡江大學學生喬越競（右1）、傅紹宇（左1）在國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄（左2）、歐陽睿（右2）帶領下，到印度當地學者交流，深入瞭解印度「不選邊站」的外交策略，另探討小國與中等強權在實力不對稱的國際環境下，如何維持自主的政策空間。中央社

淡江大學學生喬越競、傅紹宇在國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄、歐陽睿帶領下，赴印度與其學者交流，深入瞭解印度「不選邊站」的外交策略，也探討小國與中等強權在實力不對稱的國際環境下，如何維持自主的政策空間。

這次在印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University,JNU）進行的青年思想家論壇（Young ThinkersForum）以「印度、印太與戰略自主的架構」為主題，聚焦印度在印太地緣變局中的戰略自主、避險策略，及大國競爭下的政策選擇。

尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）告訴中央社記者，印度政府在台灣議題上的立場歷經幾次演變，但雙方有愈來愈多機會認識彼此，這對雙邊有很大助益，「我認為我們需要讓台灣學者、各界人士與印度有更多互動，像這次的論壇，就是促成台灣與印度相互瞭解的絕佳例子」。

國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄表示，這次青年思想家論壇是針對國際關係的領域，從策略自主、外交多元等議題切入，印度學者探討印度在做外交選擇時的優先順序，台灣方面則是研究新南向政策帶來的啟發，希望促進台灣、印度研究的交集。

林筱甄說，過往談國際關係時，比較強調國家安全及自身利益，「這次我們希望在雙邊共同討論有關於國際關係議題時，能更著重於雙邊的跨域合作」。透過AI、半導體等面向，更多元地找到讓彼此有交集的合作方式。

歐陽睿提到，這次帶學生到印度，有促進台灣、印度交流，但同時也希望幫助學生，提供他們機會，在未來的研究上有更好的發展，「像我們常說印度是戰略自主的國家，但或多或少也會受到中國的影響，我們來這裡交流，可以一窺中國的對外政策是如何發揮作用的」。

淡江大學學生喬越競表示，他從小在美國長大，後來回到台灣念書，先後學會以西方、台灣的角度看世界、看兩岸關係，這次到印度與學者見面，也分享自身研究，「這讓我知道在國際關係上，印度有自己一套處理方式，讓我能進一步看到不同國家經營國際關係情況」。

傅紹宇在接受訪問時說，他個人的研究在談台灣、印度在外交上的發展，討論台灣的新南向政策、印度的東進政策，「我覺得台灣、印度在這2個政策的框架下，應該會有許多合作的機會」。

印度智庫MP-IDSA印度智庫副研究員阿隆（SwatiArun）告訴中央社記者，青年思想家論壇其實是一個極佳平台，「我們往往最了解自身國家情況，也有能力應對各種挑戰，但傾聽來自另一方的聲音同樣至關重要，我們需要了解彼此的需求與期望」。

阿隆說，儘管這類對話或許進行很多次，但隨著新一代青年學者加入，新的對話也隨之展開，特別是回顧10年前，印度與台灣的關係還處於起步階段，但如今取得長足進步，「可見這確實是一次非常成功的嘗試，而目前的成果也充分印證了這一點」。

印度 印太 淡江大學

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