元智應用外語暑期雙語營 歐亞美食、茶道認識世界不同的風情文化

暑假到來，元智大學應用外語學系規畫異國美食英語營、品味和食日語營，吸引近60位高中生走進元智校園。活動結合英、日語學習與異國美食文化體驗，透過料理實作、闖關遊戲及跨國交流，讓學生在品嘗美食也學習語言，認識不同國家的文化特色。

異國美食英語營由元智應外所來自西班牙、印尼的研究生擔任講師，以英語介紹能代表兩國的料理，包括西班牙塔可餅（Tacos）、印尼椰漿飯（Nasi Lemak）。課程從料理的歷史背景、飲食文化到食材特色逐步介紹，學生再依照個人喜好分組選擇番茄、起司等配料，親手完成料理製作，從過程認識不同國家的飲食文化。

夏令營還安排英語闖關活動，學生分組前往各教室接受挑戰，以英語回答異國飲食文化問題，完成腦筋急轉彎、益智遊戲等關卡，爭取「食物文化知識王」榮譽。活動融入解謎元素，每完成一關即可獲得一組密碼，最後集齊所有線索破解謎題，尋找隱藏彩蛋，增添遊戲趣味與團隊合作精神。

品味和食日語營帶學生從日本飲食文化認識生活美學，課程包括茶道、日本美食文化、和菓子手作及章魚燒製作，讓高中生透過實作，深入了解日本文化的精神與內涵。

茶道課程受矚目，邀請日本武者小路千家教授、元智大學管理學院副教授鄭雅穗示範立禮茶道，鄭雅穗細膩演示茶道，引導學生在品嘗抹茶與和菓子的過程，理解日本茶道所蘊含的「和、敬、清、寂」精神，體會尊重、和諧與寧靜的文化價值。

此外，日籍學生也擔任工作人員，以日語介紹日本飲食文化，並帶領高中生製作和菓子，還有章魚燒製作體驗，從備料到完成料理，學生親身感受日本家庭常見美食的製作過程，也更加認識日本庶民飲食文化。

元智大學管理學院副教授鄭雅穗示範立禮茶道。圖／元智大學提供

應外碩士班西班牙籍學生以英紹西班牙的特色。圖／元智大學提供

應外碩士班西班牙籍學生以英紹西班牙的特色。圖／元智大學提供