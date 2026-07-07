以汐止為設計基地 輔大韌性景觀設計成果公所展出

汐止區公所今(7)日舉辦「《韌性景觀．淨零未來》永續宜居汐止新願景－輔仁大學景觀設計學系景觀設計成果展，交流茶會上包括新北市議員白珮茹、里長們都出席參加，這次在公所2樓藝文走廊展出的作品，展期一直到7/17日，這也是公所第一次展出大學景觀設計成果，共展出27位學生、14組作品。

輔仁大學景觀設計系主任黃文珊表示，本次成果展為教育部教學實踐研究計畫成果之一，以汐止為設計基地，學生透過實地踏查、居民訪談及地方環境調查，了解在地需求，並針對氣候調適、生態復育、人本交通、公共空間及淨零永續等議題提出規劃設計方案，展現課程結合理論與地方實務的成果，並希望透過成果展促進學校、政府與地方社區交流，共同探索兼顧生態韌性、低碳永續及宜居品質的城市發展方向。

汐止區長林慶豐指出，汐止兼具自然環境與都市發展特色，很高興輔仁大學景觀設計學系選擇汐止作為設計基地，並將成果帶到公所藝文走廊展出。學生以在地環境為出發點，透過實地走訪與調查，提出兼顧環境、生態及居民需求的規劃設計方案，也讓市民看見學生對汐止環境與公共空間的觀察及想法。

新北市議員白珮茹提到，今天很高興來公所二樓看輔大景觀系同學設計的作品，為汐止添加了更多的綠意，希望透過同學的作品，看到不一樣的在地景觀設計，也希望透過交流可以讓學生的作品，作為施政推動的參考，因為，韌性城市是未來城市發展的目標，在好山好水的汐止，不止具有景觀功能更具有防洪城市的功能，透過同學的建議也希望在城市裡有更多的綠帶，是一個會呼吸的城市，在面對極端氣候，城市是有韌性的，可以對抗全球的暖化。

輔仁大學景觀設計系學生說，這次主題的基地是在汐止區，分析過後的結果，汐止是一個非常宜居的地方，有人情味的地方，但是因為它的發展太迅速了，所以，造成交通方面有點被阻隔，尤其是人行的部分最嚴重，汐止未來會有捷運，目前則是有鐵路通行，這邊主要有兩條大路，就是大同路以及新台五路，這幾條路的割裂都會造成人行的環境是比較不友善，所以，這次主要的設計就是希望將這些地方整合起來打造既非常適合人通行也可以將綠意帶進來，讓汐止可以既有人情味之外，更有綠意盎然的感覺，成為新北市新的地標。