跨域團隊推王爺公上太空試航任務 下午正式升空

教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」與中央大學太空團隊，結合屏東縣政府、屏東東港東隆宮等共同推動「王爺公上太空」試航任務，於今天下午3時12分正式升空。

教育部今天發布新聞稿指出，「王爺公上太空」試航任務於美國加州范登堡太空軍事基地搭載共乘火箭發射，將東港迎王平安祭典的王船餘木，搭載於台灣自主研發的立方衛星中發射進入軌道，於7月7日下午3時12分（台灣時間）正式升空，展現台灣在太空科技、文化轉譯、地方創生與跨域教育上的整合能量。

「王爺公上太空」試航任務是結合科技、人文、文化與地方特色的跨域實踐，讓在地文化元素透過科技載體被重新詮釋，不僅展現教育創新成果，也讓年輕世代透過實際參與，培養跨域整合與國際視野，為台灣未來科技人才奠定基礎。

發射當天，「王爺公上太空」團隊也推出「天河守望」節目，由中央大學、屏東大學、靜宜大學、明志科技大學等守望信使團進行全程直播，偕同各界太空科學、文化教育、數位人文與科普推廣團隊共同參與，陪伴民眾瞭解任務故事、台灣太空發展，以及王爺信仰背後的文化意義。

教育部政務次長劉國偉表示，人工智慧與太空科技正快速改變全球產業發展，未來高教更應重視跨領域人才培育，讓科技落實各專業領域與社會應用；教育部近年積極推動AI與跨域教育，希望師生及各領域人才都能善用人工智慧與科技作為學習與創新的工具。