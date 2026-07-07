考上碩士卻動搖了！他見鹹酥雞店薪資勝行政職 嘆：努力讀書為了什麼？

現在社會仍以「唯有讀書高」的風氣為主，許多人都希望可以一路往上讀，認為學歷越高未來薪資也越高。一名終於考上碩士的網友發現，鹹酥雞店的薪資福利都比自己現在的工作更好，讓原PO懷疑自己追求高學歷的夢想。

一名網友在Dcard發文分享，自己目前工作穩定，但是扣掉基本開銷後也存不了多少錢。經歷辛苦的念書備考，原PO即將就讀研究所，不過最近看到鹹酥雞店徵才，薪資三萬八至四萬五，比自己現在的行政職還高、福利也更好，突然對於努力追求高學歷的自己感到懷疑，家人也質疑比起讀書，不如去工作賺錢，讓原PO感到沮喪。

許多網友給予安慰，指出有好的學歷未來出路更廣，眼光要放遠一點，「學歷高才更容易去養老公司，沒學歷也很難過面試」、「鹹酥雞永遠都是這個錢，念書雖然一開始比較低，但未來成長性高多了」、「勞力活你常常做不一定比文書久，而且實際給的錢還待確認」。

還有不少人舉出餐飲業缺點，認為薪資福利與負面影響相比一點都划不來，「吸油煙又做到半夜，下班後吃東西致癌、胃食道逆流、睡眠不足導致易胖，這樣四萬有很多嗎」、「做吃的很累，薪水開這樣都不見得徵得到人」、「工時10小時要忍受油煙的味道且又熱又忙 」、「我家就是做炸的，收攤洗完東西大概凌晨01:30，這種工作沒做就沒錢，而且通常薪水很難再成長，因為營業額就那樣」。

其實學業和事業不一定要有相關，重要的是找到自己想做的事。《報時光》回顧報導，2013年一名政大博士生宋耿郎因志趣不合，加上認為博士光環無法幫助就業，因此離校返回台中老家開始賣雞排，結果被鴻海創辦人郭台銘批評浪費教育資源，反而讓他一夕爆紅、助長業績。宋耿郎因此被冠上「雞排博士」的封號，開分店徵求儲備幹部時還表示，如果有博碩士學歷者將給予「學位加給」。