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文藻大學麥蕾修女辭世享耆壽93歲 高雄首位「殊勳歸化」外國人

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
文藻外語大學終身榮譽教授麥蕾修女昨日辭世，享耆壽93歲，麥蕾修女1973隻身來台，長年在南台灣奉獻英語教育，2017年時是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士。圖／文藻大學提供
文藻外語大學終身榮譽教授麥蕾修女昨日辭世，享耆壽93歲，麥蕾修女1973隻身來台，長年在南台灣奉獻英語教育，2017年時是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士。圖／文藻大學提供

高雄文藻外語大學終身榮譽教授麥蕾修女昨日辭世，享耆壽93歲。麥蕾修女1973年隻身來台，長年在南台灣奉獻英語教育，培育無數宗教、國貿、外交人才，2017年是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士，由陳菊親自致贈國民身分證；文藻大學將為麥蕾修女舉行殯葬彌撒，邀請所有師生親友一同獻上祈禱。

文藻外語大學昨日證實表示，麥蕾修女已於7月6日安息主懷，麥蕾修女1973年由英國奉派來台，一生奉獻於修道、教育與福傳工作，服務文藻外語大學逾50年，「培育無數學子，深受教會及教育界敬愛，即使到了晚年，她仍持續關懷、陪伴青年，以生命實踐福音精神」，為此校方將在7月16日、8月11日在化雨堂舉辦殯葬彌撒和追思彌撒。

「我們懷著深深的感恩，感謝麥蕾修女一生忠信的奉獻與付出。願她在天父永恆的懷抱中安息，永享天國福樂。」文藻外語大學在臉書貼文中表示，希望曾受麥蕾修女教導、陪伴，和所有關心麥蕾修女的親友們，能在彌撒時一同獻上祈禱。

在台灣奉獻外語教育50餘年的英國籍麥蕾修女(Ellen Mary Elizabeth Mylod)，1973年隻身來台，除致力撰寫英文教育專書，並建構完備的英文科課程架構及教學系統，也是文藻大學重要推手，培育無數宗教、國貿、外交、外語教師等專業人才，奠基南台灣卓越外語教學成就，是文藻大學終身榮譽教授，也是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士，時任高雄市長陳菊2017年曾前往文藻外語大學致贈國民身分證。

麥蕾修女不僅是第二屆「弘道獎」首位獲獎的外籍教師，也是高雄市首位獲頒贈「馬偕計畫永久居留證」的外籍人士，在國籍法修正後，她在84歲時因特殊重大貢獻及傑出專才留在台灣、取得國籍，也多次參與海外國際交流，過去曾接待教廷駐華代辦、聖多美普林希比民主共和國主教、耶路撒冷聖墓騎士團總會長等，對台灣國民外交貢獻良多。她曾說「早已覺得自己是臺灣人，高雄就是我的家」。

文藻外語大學終身榮譽教授麥蕾修女昨日辭世，享耆壽93歲，麥蕾修女1973隻身來台，長年在南台灣奉獻英語教育，2017年時是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士。圖／文藻大學提供
文藻外語大學終身榮譽教授麥蕾修女昨日辭世，享耆壽93歲，麥蕾修女1973隻身來台，長年在南台灣奉獻英語教育，2017年時是高雄市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士。圖／文藻大學提供

高雄 英語 陳菊

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