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屏東王爺公科年上太空 中大首創台灣太空科技跨域「遊天河」信仰文化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中央大學網路學習科技研所施如齡所長（左），與太空科學與工程學系主任張起維（右）合作，展開台灣首創融合信仰文化與太空科技的跨域行動。圖／中央大學提供
中央大學網路學習科技研所施如齡所長（左），與太空科學與工程學系主任張起維（右）合作，展開台灣首創融合信仰文化與太空科技的跨域行動。圖／中央大學提供

中央大學表示，2027是屏東迎王正科年，中大領軍的教育部數位人文跨域人才智慧領航計畫，要把「王爺公」送上太空。 

中大說明，這項計畫是訂明（7日）下午3時10分於美國加州范登堡太空軍基地，「王爺公」搭乘中大太空科學與工程學系的 SCION-X（鯨鯊號）12U立方衛星，以及中大與印度小型衛星公司 Hex20合作的 Koyo 3U立方衛星升空，藉由SpaceX Falcon 9火箭與 Transporter-17共乘發射升空。 

兩顆衛星的科學任務分別運用中大太空系教授趙吉光，與成大物理系教授陳炳志開發的儀器，研究地球的高層大氣與電離層，驗證由中大太空系教授郭正靈新開發的高光譜儀遙測酬載，以及驗證由中大光電系衍生的新創公司互宇向量所開發的光纖陀螺儀；同時也搭載中華民國業餘無線電協會合作的 APRS 業餘無線電中繼酬載。

兩顆立方衛星搭載王船餘木發射進入太空，因此不只是一次科學任務，更是民俗、產業、科技合體的「天河巡禮」。 中大表示，任務由產官學跨部會機關與地方組織共同推動，包括教育部、屏東縣政府、中央大學、屏東大學、屏東東港東隆宮等，透過數位人文跨域人才智慧領航計畫的跨校參與，展現台灣在太空科技、文化轉譯、地方創生與跨域教育上的整合能量。 

屏東東港迎王平安祭典是台灣重要民俗祭典，每三年一度的「科年」象徵著代天巡狩大千歲奉旨下凡掃除瘟疫、守護平安。這次任務讓燒王船的文化儀典，把傳統「遊天河」的意象，從近海延伸至近地軌道（Low Earth Orbit，LEO 指距離地球表面約160公里至2000公里的軌道區域），來自東港的神聖木材將在高空守護大地，象徵王爺公的威儀不僅橫跨海洋，更巡弋於浩瀚星河之中，也是屏東作為「太空門戶」對世界發出的和平與福澤信號。 

中央大學校長蕭述三說，中大自1962年開始發展太空科學，至今已累積超過六十年的研究與人才培育能量，並從太空科學研究所、太空科學與工程學系，到太空科學與科技研究中心，建立台灣重要的太空科研基礎。他認為，大學教育不只是傳授專業知識，更要培養學生跨領域整合、溝通協作、創意思考與解決問題的能力，「天河守望」正是科技、人文、文化與教育相互結合的具體實踐。

 中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，為確保任務順利執行，團隊在試航前針對衛星重量、重心配置及任務安全等面向嚴謹評估，才正式納入此次試航任務。明日下午3時10分，SCION-X（鯨鯊號）12U立方衛星及Koyo 3U立方衛星，將同步搭載火箭升空，展現中央大學跨領域整合研發的實力，意義非凡。 

發射當天，「王爺公上太空」團隊將推出直播特別節目「天河守望」，邀請太空科學、文化教育、數位人文與科普推廣團隊共同參與，陪伴民眾瞭解任務故事、台灣太空發展，以及王爺信仰背後的文化意義。當火箭升空的那一刻，飛向宇宙的不只是衛星，也承載著台灣土地的祝福、文化記憶，以及全民共同守望未來的願望。

王爺公上太空預計台灣時間7日下午3時10分，於美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX Falcon 9 火箭發射 升空。圖／中央大學提供
王爺公上太空預計台灣時間7日下午3時10分，於美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX Falcon 9 火箭發射 升空。圖／中央大學提供

研究團隊計畫將屏東王船餘木送上太空，團隊事前從重量、重心與任務安全等面向審慎評估。圖／中央大學提供
研究團隊計畫將屏東王船餘木送上太空，團隊事前從重量、重心與任務安全等面向審慎評估。圖／中央大學提供

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