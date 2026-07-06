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嘉大攜手漢陽生技登國際期刊 全穀烏龍茶發酵飲品具體脂管理潛力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大、漢陽生技研發發酵飲品，研究揭降低脂肪細胞累積潛力。左為嘉義大學副校長陳瑞祥，右為食品科學系主任呂英震 。圖／讀者提供
嘉大、漢陽生技研發發酵飲品，研究揭降低脂肪細胞累積潛力。左為嘉義大學副校長陳瑞祥，右為食品科學系主任呂英震 。圖／讀者提供

嘉義大學食品科學系與漢陽生技合作研發全穀烏龍茶發酵飲品，相關研究成果登上瑞士國際期刊，研究顯示可降低脂肪細胞脂質累積、調節脂質代謝，具體脂管理潛力，但團隊也表示，仍須透過人體臨床研究進一步驗證。

肥胖已成為全球重要健康議題，天然機能性食品研發備受關注。嘉義大學食品科學系主任呂英震副教授與漢陽生技創辦人王郅丰博士合作，以全穀物取代傳統蔗糖，結合台灣特色清香烏龍茶，運用兩階段自然發酵技術開發全穀烏龍茶發酵飲品（GOFB），研究成果近日刊登於瑞士國際學術期刊Fermentation。

研究顯示，GOFB具有良好抗氧化能力，可降低細胞氧化壓力，減少脂肪細胞內脂質及三酸甘油脂累積，並抑制脂肪細胞增生。研究團隊也發現，該發酵飲品可調節多項與脂肪生成相關的訊號及基因表現，降低脂肪形成及脂質合成能力，展現調節脂質代謝的潛力。

研究指出，這項發酵技術採無添加糖、無外加菌種的自然發酵方式，全程不產生酒精，並由優勢醋酸菌主導發酵。全穀物中的複雜碳水化合物及天然植化素，可促進有機酸、多酚等活性成分生成，提升產品機能性。

王郅丰表示，目前不少體重管理產品以降低食慾或抑制脂肪、醣類吸收為主，長期使用可能影響營養攝取平衡，希望透過天然發酵食品提供更符合自然代謝機制的體重管理選擇。

呂英震表示，台灣擁有優質茶葉及豐富農業資源，本次研究結合食品科學與發酵技術，不僅提升農產品附加價值，也展現台灣在功能性食品研發上的創新能量。研究團隊認為，未來若能完成人體臨床研究驗證，相關發酵飲品有望應用於健康促進、體重管理及代謝保健領域。

嘉大 嘉義 瑞士

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