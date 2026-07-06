嘉大攜手漢陽生技登國際期刊 全穀烏龍茶發酵飲品具體脂管理潛力
嘉義大學食品科學系與漢陽生技合作研發全穀烏龍茶發酵飲品，相關研究成果登上瑞士國際期刊，研究顯示可降低脂肪細胞脂質累積、調節脂質代謝，具體脂管理潛力，但團隊也表示，仍須透過人體臨床研究進一步驗證。
肥胖已成為全球重要健康議題，天然機能性食品研發備受關注。嘉義大學食品科學系主任呂英震副教授與漢陽生技創辦人王郅丰博士合作，以全穀物取代傳統蔗糖，結合台灣特色清香烏龍茶，運用兩階段自然發酵技術開發全穀烏龍茶發酵飲品（GOFB），研究成果近日刊登於瑞士國際學術期刊Fermentation。
研究顯示，GOFB具有良好抗氧化能力，可降低細胞氧化壓力，減少脂肪細胞內脂質及三酸甘油脂累積，並抑制脂肪細胞增生。研究團隊也發現，該發酵飲品可調節多項與脂肪生成相關的訊號及基因表現，降低脂肪形成及脂質合成能力，展現調節脂質代謝的潛力。
研究指出，這項發酵技術採無添加糖、無外加菌種的自然發酵方式，全程不產生酒精，並由優勢醋酸菌主導發酵。全穀物中的複雜碳水化合物及天然植化素，可促進有機酸、多酚等活性成分生成，提升產品機能性。
王郅丰表示，目前不少體重管理產品以降低食慾或抑制脂肪、醣類吸收為主，長期使用可能影響營養攝取平衡，希望透過天然發酵食品提供更符合自然代謝機制的體重管理選擇。
呂英震表示，台灣擁有優質茶葉及豐富農業資源，本次研究結合食品科學與發酵技術，不僅提升農產品附加價值，也展現台灣在功能性食品研發上的創新能量。研究團隊認為，未來若能完成人體臨床研究驗證，相關發酵飲品有望應用於健康促進、體重管理及代謝保健領域。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。