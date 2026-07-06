2度休學追夢！台科大生獲總統教育獎：有些事值得打破人生路徑

教育部公布2026年總統教育獎獲獎名單，國立台灣科技大學設計系學生廖建凱以堅毅不屈的生命韌性、勇於突破自我及積極追求卓越的精神獲得肯定。來自雲林西螺小農村的他，童年歷經家庭變故，由年邁的阿嬤扶養他與妹妹長大。成長過程中，社工與師長的陪伴成為他生命中的重要力量，也讓他將一路走來的挫折化為前進動力，在設計領域持續發光發熱。

台科大表示， 廖建凱自高中接觸設計後，便確立自己的志向。高中期間，在老師鼓勵下投入技能競賽，即使離家求學、獨自在外租屋生活，仍利用課餘、寒暑假反覆練習，累積扎實的設計實力，最終通過技優甄選管道考取台灣科技大學設計系。

進入大學後，廖建凱並未循著一般四年畢業的步調，而是一次次勇敢走出舒適圈，主動為自己創造更多可能。他第一次休學為投入技能競賽國手培訓，全心磨練專業能力；第二次則因錄取教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫視覺傳達組，即將前往澳洲展開為期一年的海外培訓。

廖建凱坦言，每一次暫別校園都意味著離開熟悉的同學與生活圈，重新適應新的環境與人際關係，但他始終相信「很多人會害怕打亂原本四年的規劃，但我認為，有些事情值得你打破原本的人生路徑，去嘗試不同的選擇。」

廖建凱表示，自己並非天生無所畏懼，而是相信「只要是自己認為值得的事情，就應該為自己的選擇負責」。為了實現目標，他一邊完成課業、一邊打工，同時積極精進外語能力，希望提升國際競爭力。他笑說，自己賺來的收入大多投入語言學習、專業課程及設計工具，而非存起來，「與其把錢放著，更重要的是投資自己。」

除了不斷精進專業能力，廖建凱也積極把握校內外各項資源，除了申請校內外獎學金，也曾透過教育部與學校合作的海外交流計畫前往瑞士短期研習，並參與跨校設計交流活動，逐步累積國際視野。他認為，許多機會並非被動等待，而是需要主動了解、積極爭取，「如果看到適合自己的機會，就不要害怕去詢問、去申請。」

廖建凱認為，每個人的人生節奏不同，不必拘泥於既定的人生路徑，只要經過充分思考，勇敢踏出第一步，就有機會看見截然不同的風景。今年，他錄取教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，將赴澳洲Swinburne University of Technology進修一年，期待深入接觸不同文化背景下的設計思維與創作方式，將海外所學帶回台灣，投入地方文化與社會議題相關設計，透過設計回應社會需求，創造更多正向影響。