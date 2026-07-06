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台師大辦暑假培訓營 帶原民生操作實驗探索科學

中央社／ 台北6日電

台師大化學系舉辦「原住民族化學人才培訓暑假營」，透過實驗課程、專題講座、參訪科教館等活動，帶領原住民族學生體驗科學探索樂趣，培育未來原住民族科學人才。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，在教育部國民及學前教育署補助下，台師大化學系與台中市長億高中合作，多年來致力提升原住民族學生接觸科學教育的機會，除寒暑假舉辦營隊，也規劃化學巡迴活動深入原鄉學校，並推動研究專題，由高中教師與大學教授共同指導學生研究，鼓勵參與科展與競賽。

為培育具科學潛力的原住民族學生，拓展升學與職涯發展機會，台灣師範大學化學系於7月1日至4日舉辦「原住民族化學人才培訓暑假營」，由大學教授與高中教師帶領來自各地原住民族高中學生，親手操作化學實驗、體驗科學探索樂趣。

計畫主持人、台師大化學系教授張一知表示，原住民族化學人才培訓計畫最大目標，不只提升學生化學能力，更希望讓學生看見自己投入科學研究的可能性，希望透過循序漸進課程設計，讓學生在實驗中建立信心，發現自己具備科學研究潛力，未來有機會成為原住民族科學人才重要力量。

暑假營課程兼具生活應用與科學原理，由國際化學奧林匹亞師資團隊的高中化學教師擔任講師，共同規劃一系列實作課程，包括自製電解筆、酒精凍、植物染、葡萄酒中鐵含量測定、酸鹼指示劑與未知物鑑定等實驗，並安排參訪台灣科學教育館，讓學生在動手操作中理解化學原理。

今年擔任輔導員的中國醫藥大學藥學系學生李玟，來自屏東縣來義鄉古樓部落排灣族，她在就讀屏東女中時，也是原住民族化學人才培訓營學員。

李玟分享，父母原希望她就讀護理科系，但她在探索過程中發現自己對醫藥及藥學更有興趣，因此高中時積極參與各類科學營隊，累積許多學習歷程檔案，也逐步確立升學方向，盼自己的經驗能鼓勵更多原住民族學生勇敢追尋夢想。

原住民 教育部 台師大

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