突破1700奈米發光限制 台大研究登頂尖期刊 助攻生醫成像、夜視照明

近年生醫影像、夜視系統、食品檢測等技術快速發展，近紅外光（near-infrared, NIR）已成為新世代光電應用的重要光源。其中，波長超過1700奈米的近紅外線III區（NIR-III）因具備較低光散射與較低背景自體螢光的優勢，可提升訊號收集效率並降低對待測系統的干擾，因而受到國際材料與光電領域的高度關注。然而，目前NIR-III固態螢光材料仍明顯不足，台灣大學化學系特聘教授劉如熹研究團隊近日發表國際綜述論文，提出NIR-III螢光粉的設計原則與未來發展路線，為生醫成像、智慧感測及光通訊等應用提供材料研發方向。

台大理學院化學系特聘教授劉如熹研究團隊，近期於國際頂尖期刊《Progress in Materials Science》發表回顧性論文「Breaking the 1700 nm Barrier: Design Principles for Efficient NIR-III Solid-State Phosphors」。該文整理近年NIR-III固態螢光粉的材料發展，並以活化劑選擇、主體晶格設計、能量轉移機制及應用需求為主軸，建立可供後續研究參考的設計框架。

文章指出，要實現高效率NIR-III發光，關鍵在於三大材料設計策略，包括透過化學取代與陽離子工程調控局部晶場，使Ni²⁺等過渡金屬活化劑的發光波長延伸至更長波段；利用奈米結構與界面工程，降低表面缺陷及高頻振動造成的能量損失；以及選用低聲子能量、結構剛性高且與活化劑匹配的主體晶格，並導入負熱膨脹材料概念，以提升材料在高溫、高功率運作下的穩定性。

除提出材料設計原則外，研究團隊也整理Ni²⁺、Tm³⁺、Ho³⁺等代表性等NIR-III發光中心及其能量轉移機制，分析不同光源技術的發展趨勢，讓研究人員可依照不同應用需求選擇合適的材料與光源設計，未來可望應用於深層組織影像、夜視照明、光譜分析及高功率近紅外發光二極體等領域。

團隊也提出NIR-III螢光粉未來發展路線圖，認為應持續強化預測式材料設計、能量轉移工程、耐熱複合結構及標準化測試流程，並提升量子效率、熱穩定性、1700奈米以上有效輸出及輻射通量等關鍵指標，以推動NIR-III螢光粉從基礎研究走向實際光電元件應用。

研究團隊表示，期望藉由這些設計準則，促進高效率、長波長且具備操作穩定性的固態近紅外光源開發，並為生醫成像、智慧感測、光通訊及先進光電系統提供重要的材料基礎。