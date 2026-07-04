台南應用科大餐飲系出戰世界廚師協會認證大賽 技壓10國奪3金11銀6銅
台南應用科大餐飲系團隊參加南韓2026年「SFH首爾食品與飯店烹飪挑戰賽」，8名學生與10個國家、750選手激烈較勁，贏得3面金牌、11面銀牌及6面銅牌，展現專業實力。
SFH首爾烹飪挑戰賽是世界廚師協會認證的國際級指標賽事，也是教育部績優補助參賽項目。這屆競賽內容涵蓋西式、亞洲料理、烘焙、藝術展示及蔬果雕刻等24個專業類別，是全球餐飲菁英競技交流殿堂。
指導老師說，面對高壓現場烹調賽制，南應大一年級新秀藍宏偉展現沉穩與大將之風，在競爭激烈的「西式肉類現場烹調組」憑精準火候與細緻風味摘金，並在西式鮭魚及亞洲風味炒鍋組再拿雙銀。
同為大一的江羿祐則在「西式鮭魚現場烹調組」奪金，西式主菜肉類銀牌與義大利麵銅牌，兩人在考驗臨場反應賽制中，展露扎實廚藝與創作能量。
大一陳屏秀西式主菜肉類組拿下第三面金牌，西式鮭魚主菜組摘銀；詹意萲與凃翊霈各獲2面銀牌；張育泓與顧庭洲也分別獲1銀1銅及2面銅牌，大四洪偉晉2銀2銅。
校方說，這顯示高職端基礎與大學端訓練的成功銜接，卓越的佳績絕非偶然，而是奠基嚴謹的培訓機制與團隊紀律。指導老師洪世國歷經四個月密集特訓，從菜單研發、風味測試到模擬實戰，師生傾注大量心力。
餐飲系主任賴美頴表示，國際競賽不僅是展現專業實力場域，更是學生拓展視野、接軌全球餐飲趨勢重要契機。系上將持續精進培訓制度，並融入文化創意，深化培育具備國際競爭力的餐飲專業人才。
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