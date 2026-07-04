學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範
為端正校風，國內多所大學陸續修改學生獎懲辦法，強調只要學生在學期間涉犯重大違規，畢業後一年內若遭人舉報，最重可追回、撤銷畢業證書。不過學生團體認為，既然大學覺得校譽很重要，陸續增訂相關規定，是否應該有全國統一的規定，而非各校不一，呼籲教育部找各界一同討論，學生也應該參與。
律師葉育宏認為，法院即然肯認賦予大學授予學位的權力，對等上必然包含在發現詐欺或重大違規時撤銷學位的隱含權力，且不因學生畢業離校而消滅。
不過葉育宏也提醒，撤銷學位茲事體大，實務上刑事案件司法流程通常耗時一年以上，校方若為了趕在一年除斥期間做出處分，而在法院判決前自行認定事實、撤銷學位，程序極易流於草率。校方若在司法未確定前認定錯誤，輕率撤銷學位，將嚴重侵害學生名譽及執業權益，未來恐將面臨天價民事賠償或行政訴訟撤銷風險。
近年Me too運動、論文抄襲事件等，案例多是在學生畢業多年後才遭檢舉，且依循母法，學生在校期間涉及學術倫理事件、性侵害、性騷擾等性平事件，畢業後遭人檢舉，不限年限，學校都能回頭課責。
高教工會副理事長、東華大學法律系教授張鑫隆表示，學校有這樣子的規定，多是考量到學生犯法會影響校譽，也想透過嚴格的懲處回應社會觀感，但學生若犯法，學校應該反省教育是不是出了問題，「畢竟他是學校教出來的」。
張鑫隆認為，該做法彷彿是藉由剝奪學位，學校就跟學生劃清關係了，但追回學位沒有太大的意義，學校應該更坦誠面對教育的疏漏，而非用處罰來劃清關係。
台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，國民教育階段多是交由教育部國教署訂立相關規範，大學則因大學自治影響，多是回歸各校自己討論訂立，但若大學覺得校譽很重要、學生在校品行很重要，且陸續於學生獎懲辦法增列相關條文，那是否應該全國有一體適用辦法，而非有些學校設定追訴期一年，有的學校可能設定五年。
楊姿潁說，學生也要有足夠的知情權。因此建議教育部能找各界一同討論，甚至給予相關指引，讓大學後續制訂獎懲辦法時有所依據。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。