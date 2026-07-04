學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範

為端正校風，國內多所大學陸續修改學生獎懲辦法，強調只要學生在學期間涉犯重大違規，畢業後一年內若遭人舉報，最重可追回、撤銷畢業證書。不過學生團體認為，既然大學覺得校譽很重要，陸續增訂相關規定，是否應該有全國統一的規定，而非各校不一，呼籲教育部找各界一同討論，學生也應該參與。

律師葉育宏認為，法院即然肯認賦予大學授予學位的權力，對等上必然包含在發現詐欺或重大違規時撤銷學位的隱含權力，且不因學生畢業離校而消滅。

不過葉育宏也提醒，撤銷學位茲事體大，實務上刑事案件司法流程通常耗時一年以上，校方若為了趕在一年除斥期間做出處分，而在法院判決前自行認定事實、撤銷學位，程序極易流於草率。校方若在司法未確定前認定錯誤，輕率撤銷學位，將嚴重侵害學生名譽及執業權益，未來恐將面臨天價民事賠償或行政訴訟撤銷風險。

近年Me too運動、論文抄襲事件等，案例多是在學生畢業多年後才遭檢舉，且依循母法，學生在校期間涉及學術倫理事件、性侵害、性騷擾等性平事件，畢業後遭人檢舉，不限年限，學校都能回頭課責。

高教工會副理事長、東華大學法律系教授張鑫隆表示，學校有這樣子的規定，多是考量到學生犯法會影響校譽，也想透過嚴格的懲處回應社會觀感，但學生若犯法，學校應該反省教育是不是出了問題，「畢竟他是學校教出來的」。

張鑫隆認為，該做法彷彿是藉由剝奪學位，學校就跟學生劃清關係了，但追回學位沒有太大的意義，學校應該更坦誠面對教育的疏漏，而非用處罰來劃清關係。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，國民教育階段多是交由教育部國教署訂立相關規範，大學則因大學自治影響，多是回歸各校自己討論訂立，但若大學覺得校譽很重要、學生在校品行很重要，且陸續於學生獎懲辦法增列相關條文，那是否應該全國有一體適用辦法，而非有些學校設定追訴期一年，有的學校可能設定五年。

楊姿潁說，學生也要有足夠的知情權。因此建議教育部能找各界一同討論，甚至給予相關指引，讓大學後續制訂獎懲辦法時有所依據。

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