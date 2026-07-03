陳文成事件45周年 台大生辦晚會促轉型正義

今年是「陳文成事件」45周年，多個學生組織、民間單位在台灣大學校園內舉辦晚會，盼透過回顧歷史，促進校園內的公共參與及轉型正義。

陳文成是台大數學系校友，在美留學時積極資助民主運動，民國70年返台探親時，遭警備總部約談，後被發現陳屍於台大研究生圖書館旁，至今真相仍未完全明瞭。台大於民國110年2月啟用紀念廣場，並設置一個以黑色大理石製成的立方體藝術作品「空」，紀念陳文成事件。

主辦單位今天發布新聞稿，2日的紀念活動，由台大研究生協會、台大學生會轉型正義小組主辦，陳文成基金會、美國陳文成基金會協辦。紀念晚會中，歌手艾文演出陳文成最喜歡的歌曲「港都夜雨」，陳文成的二姊夫戴憲明也獻上小提琴演奏「千風之歌」，期盼歷史真相總有一天可以被世人所知。

台大歷史系名譽教授周婉窈指出，陳文成「被自殺」受難45年，他若還活著，今年會是76歲，也一定是學識淵博的學者。感謝台大學生與倡議者們的努力，讓台大校內有轉型正義的地景，也期待台大有更多228、白色恐怖的紀念地標。

主持人、台大歷史系學生李承璦表示，學生組織花了10年爭取，才讓陳文成的名字出現在台大校園中，作為抵抗「國家暴力」的紀念。她痛心當初的威權政府，至今仍沒有為陳文成事件道歉，45年後的今日，由眾多前輩開啟的民主化運動接力賽，仍要一棒傳一棒地繼續奮力奔跑。

即將上任台大研究生協會會長的王意婷表示，非常多夥伴從高中開始，就持續關注轉型正義等各種議題。台大即將迎來百年校慶，有更多故事值得討論挖掘，公共參與可從校園開始。

陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，世界上所有的專制政權，都想消滅人們的記憶、讓人們失去自己的語言。期待未來台灣各地有更多的歷史地景，就像台南女中的「丁窈窕樹」，讓學生與大眾不必一定要走進紀念場館，也能認識台灣的歷史與苦難。

台大副學務長蔡沛學表示，台大非常支持學生探索在校園內、在台灣、在世界上發生的各種重要的議題，也鼓勵老師與學生針對校園內發生的事件，去了解歷史真相，透過深入實際的研究，預防不幸的事件再度發生。

台大研究生協會、台大學生會轉型正義小組等單位3日指出，今年是陳文成事件45周年，2日晚間在台大校內舉辦紀念晚會，陳文成二姊夫戴憲明（中）也出席並獻花致意。圖／中央社（陳文成基金會提供）