第11屆MAIC行動應用創新賽 逢甲大學決賽囊括6項創佳績

「第11屆MAIC行動應用創新賽」台灣決賽昨天登場，逢甲大學共6隊入圍決賽，並在決賽8個獎項中囊括6項，包含最高榮譽「最具創新獎」、「二等獎」，以及「三等獎」4項，創下賽事11年來逢甲最佳紀錄。

「第11屆MAIC行動應用創新賽」由亞洲最大 Apple 經銷商 STUDIO A 校園品牌 Straight A、逢甲大學、台灣大學、台中教育大學Apple Regional Training Center（RTC）共同承辦，今年共吸引全台78所大專校院、985組隊伍報名，參與師生達1279人，賽事為創辦以來規模最大。

今年作品明顯呈現AI應用轉型的趨勢，學生不再聚焦娛樂或工具型App，而是將AI深度整合至真實社會場景，涵蓋防詐騙、女性安全、高齡照護、特殊教育及永續生活等議題。

逢甲大學資訊工程學系與自動控制工程學系學生作品「Tearth」奪得此次競賽最高榮譽「最具創新獎」，以茶文化為核心打造互動式學習App，透過遊戲化體驗引導孩童在製茶與品茗過程中認識傳統文化；「二等獎」由逢甲大學「Focus_loop專注迴圈」獲得，專為ADHD兒童設計訓練App，以遊戲化關卡輔助提升專注力與反應抑制能力。兩支隊伍均取得代表台灣前往浙江大學參加大中華區總決賽的資格。

三等獎方面，逢甲大學共有4支隊伍獲獎，「護心橋」整合健康數據與即時翻譯，解決高齡照護跨語言溝通問題；「Relive拾衣」結合AI提供舊衣改造方案，推動永續生活實踐；「繪聲繪影」以互動繪本與遊戲化練習輔助聽障兒童聽能訓練；「LumaStage」則打造舞台燈光設計模擬App，讓學生團隊在虛擬場景中測試效果，降低設備租借成本。

逢甲大學2017年獲得Apple官方認證成立RTC，是台灣最早取得此認證的大學，校內iOS Club也是全台首個獲得Apple官方認證的學生社團，長期紮根Swift語言與App實作教育，建立學長姐帶領學弟妹的傳承文化。校方同步提供硬體設備與資源，並將iOS程式設計融入正規課程，透過「課程、社團、競賽」三者緊密結合，建構出完整的行動應用開發教育環境。隨著AI與行動應用創新持續演進，逢甲將持續深化這套育才模式，培育更多能在國際舞台發光的開發人才。

逢甲大學資訊系張仁維、自控系蕭育承以作品「Tearth」，勇奪第11屆MAIC行動應用創新賽最高榮譽「最具創新獎」。圖／逢甲大學提供