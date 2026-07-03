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輔大志工印度服務 環保理念融入弱勢社群生活

中央社／ 新德里3日專電
輔仁大學志工團「仁愛之路」在服務學習中心主任卓妙如（前排右3）帶領下，在印度加爾各答、德里進行逾兩週的志工活動，前往育幼院、性工作者兒童村、佛光山加爾各答禪淨中心、西藏小學等地，為弱勢的兒童、老人服務，並在德里期間與駐印度代表陳牧民（前排左3）、駐印度代表處教育組組長賴碧姬（前排左2）分享此行收穫。圖／中央社
輔仁大學志工團「仁愛之路」在服務學習中心主任卓妙如（前排右3）帶領下，在印度加爾各答、德里進行逾兩週的志工活動，前往育幼院、性工作者兒童村、佛光山加爾各答禪淨中心、西藏小學等地，為弱勢的兒童、老人服務，並在德里期間與駐印度代表陳牧民（前排左3）、駐印度代表處教育組組長賴碧姬（前排左2）分享此行收穫。圖／中央社

熱浪席捲各地，氣候暖化議題不容忽視，輔大志工認為，環保不該只是口號，他們將資源再利用的觀念帶進印度，讓環保落實於當地民眾的生活。

輔仁大學師生在印度加爾各答、德里進行逾兩週的志工活動，前往包括育幼院、性工作者兒童村、佛光山加爾各答禪淨中心、西藏小學等地，為弱勢的兒童、老人服務，並在德里期間與駐印度代表陳牧民、駐印度代表處教育組組長賴碧姬分享此行的收穫。

在輔仁大學服務學習中心主任卓妙如帶領下，輔大志工團「仁愛之路」以服務為本，秉持愛與關懷的信念，走進印度許多鮮為人見的角落，除為當地社群帶來實質幫助，也讓參與的團員更認識印度。

志工團團員在和陳牧民、賴碧姬分享這趟服務之旅時，不少人提到，即便有著語言的隔閡，但透過彼此的互動與肢體語言，受到照顧的印度弱勢民眾，都能感受到來自台灣的愛心，辛苦付出的輔大學生也感到十分欣慰。

卓妙如接受中央社記者訪問時表示，印度已經開始關注環保議題，台灣學生透過教案設計，將環境保護、資源再利用的概念帶給印度民眾，「他們利用廢棄物製作的成品非常不錯，我們的學生十分欣賞，不少人還當場掏錢購買，這讓印度人知道資源再利用能創造的價值。」

卓妙如提到，服務學習是輔大的一大特色，她希望學生透過走出台灣，能更認識世界，這趟到加爾各答、德里的服務，相信大家都能對印度都有更深的瞭解，也確實把台灣環保的觀念帶進印度。

輔大法文系的廖心僑接受中央社記者訪問時表示，在與印度方聯繫的時候，大家就一直在思考，該怎麼樣讓印度人知道「環保」不是一個口號，而是要落實在生活中的實踐。

廖心僑提到，印度人和台灣人的想法很不一樣，在台灣，「環保」這件事就是做好分類，讓垃圾去到該去的地方，減少別人的負擔，也讓環境變乾淨，但對印度來說，宣揚「環保」理念時，必需讓人知道可以利用巧思處理廢棄物，讓垃圾也能變成一種收入。

廖心僑說：「我們一開始想到的比較簡單，例如把用過的塑膠杯做成風鈴等，但來到印度後發現，他們會用廢棄的布料做成耳環、用瓶蓋做成一幅畫，真的比我們想像的更厲害、更有創意。」

輔大英文系的張晶告訴中央社記者，她設計的教案以「資源再利用」和「環境保護」為主軸，以回收廢棄物為材料，透過教小朋友做手鍊，把環境教育帶給他們。

輔大社企所的何鳳榕告訴中央社記者，已經進入職場多年，幾乎每年出國旅遊，已經去了30幾個國家，但她認為，旅遊多是走馬看花，「花了很多錢，心裡卻沒有滿足」，幾次看到志工團體的新聞，讓她深受感動，於是第一時間報名，這次到印度服務，看到那些弱勢的人他們的韌性、不向命運妥協的態度，讓她十分欽佩與感動。

陳牧民接受中央社記者採訪時表示，輔大志工團到印度來服務，對象包括收容機構、學校、社福機構等，這對台灣年輕人來說，是十分難得的經驗，因為要跨出台灣這樣的舒適圈，需要很大的勇氣，「這讓我非常欽佩」，希望他們的故事、經歷讓更多台灣年輕人願意到印度來看看、來做社會服務。

賴碧姬告訴中央社記者，輔大志工團成員並非教育相關科系的學生，卻能做出有趣的教案，將科學、環保、台灣的文化、民俗等納入其中，讓印度的弱勢族群能夠學到東西，希望未來還有台灣的學生、志工能到印度服務，讓這些資源較匱乏的人也能獲得啟發，讓來自台灣的愛與關懷散佈在印度各地。

氣候暖化議題不容忽視，輔大志工成員（白衣者）認為，環保不該只是口號，他們將資源再利用的觀念帶進印度，讓環保落實於當地民眾的生活。圖／中央社
氣候暖化議題不容忽視，輔大志工成員（白衣者）認為，環保不該只是口號，他們將資源再利用的觀念帶進印度，讓環保落實於當地民眾的生活。圖／中央社

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