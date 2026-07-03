教育部教學實踐研究計畫核定結果公布　東海大學通過48件全國第四

教育部公布今年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學共有48件計畫獲核定，通過件數是中部大專校院第一，在全國公私立大學排名第四，創下校史最佳成績。資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟連續6年獲教育部核定計畫，成為校內唯一締造此紀錄的教師。

教育部教學實踐研究計畫平台資料顯示，115年度全國共核定2196件計畫，競爭激烈。東海大學表示，此次共有48件計畫通過，不僅較往年成長，也超越部分國立大學，顯示近年推動教學創新已逐步展現成果。

東海大學副校長兼教務長楊定亞指出，今年各項指標均創下歷史新高，獲核定的計畫經費將投入教師發展創新教學、翻轉課堂及建置教學工具，提升學生學習成效。他認為，這項成果來自教師長期投入教學改革，以及學校建立完善支持機制，共同提升教學品質。

此次核定計畫中，楊朝棟以結合生成式AI應用的工程學門教學實踐研究計畫，再度獲教育部肯定，寫下連續6年通過紀錄。楊定亞表示，教師願意因應學生需求調整教學方式，並將新科技導入課程，是東海大學持續提升教學競爭力的重要原因，也是學校在教學實踐研究計畫表現亮眼的關鍵。

校長張國恩表示，教學實踐研究計畫的成果，不僅反映教師在教學創新上的努力，也展現學校重視學生學習成效的辦學方向；面對AI與新科技快速發展，未來將持續鼓勵教師投入課程創新與數位教學，透過教學轉型培育符合未來需求的人才。