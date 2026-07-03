快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部教學實踐研究計畫核定結果公布　東海大學通過48件全國第四

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
教育部公布今年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學共有48件計畫獲核定，在全國大專院校排名第四，其中資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟連續6年獲教育部核定計畫。圖／東海大學提供
教育部公布今年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學共有48件計畫獲核定，在全國大專院校排名第四，其中資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟連續6年獲教育部核定計畫。圖／東海大學提供

教育部公布今年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學共有48件計畫獲核定，通過件數是中部大專校院第一，在全國公私立大學排名第四，創下校史最佳成績。資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟連續6年獲教育部核定計畫，成為校內唯一締造此紀錄的教師。

教育部教學實踐研究計畫平台資料顯示，115年度全國共核定2196件計畫，競爭激烈。東海大學表示，此次共有48件計畫通過，不僅較往年成長，也超越部分國立大學，顯示近年推動教學創新已逐步展現成果。

東海大學副校長兼教務長楊定亞指出，今年各項指標均創下歷史新高，獲核定的計畫經費將投入教師發展創新教學、翻轉課堂及建置教學工具，提升學生學習成效。他認為，這項成果來自教師長期投入教學改革，以及學校建立完善支持機制，共同提升教學品質。

此次核定計畫中，楊朝棟以結合生成式AI應用的工程學門教學實踐研究計畫，再度獲教育部肯定，寫下連續6年通過紀錄。楊定亞表示，教師願意因應學生需求調整教學方式，並將新科技導入課程，是東海大學持續提升教學競爭力的重要原因，也是學校在教學實踐研究計畫表現亮眼的關鍵。

校長張國恩表示，教學實踐研究計畫的成果，不僅反映教師在教學創新上的努力，也展現學校重視學生學習成效的辦學方向；面對AI與新科技快速發展，未來將持續鼓勵教師投入課程創新與數位教學，透過教學轉型培育符合未來需求的人才。

教育部 東海大學

延伸閱讀

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

雙喜臨門 嘉義市民生國中2教師奪全國教育大獎教育典範

清大分析：一學期16周優於18周 6成教師仍支持雙二一制度

相關新聞

大學新鮮人必懂！學長分享「7大生存法則」：別急著談戀愛

邁入大學後人生進入到全新旅程，與高中或國中不同，除了課業外更要培養時間規劃、照顧自己的能力，才能於未來在社會上立足。一名網友發文，分享進入大學的7個注意事項，除了別太出風頭、注意住宿舍的細節外，更強調不要太急著談戀愛與玩社團，顧好課業更為重要。

教育部教學實踐研究計畫核定結果公布　東海大學通過48件全國第四

教育部公布今年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學共有48件計畫獲核定，通過件數是中部大專校院第一，在全國公私立大學排名第四，創下校史最佳成績。資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟連續6年獲教育部核定計畫，成為校內唯一締造此紀錄的教師。

崑大餐飲系周佳怡國際賽奪冠 總統召見表揚獲選全國大專優秀青年

崑山科大餐飲廚藝系周佳怡四年贏得12次國內外競賽優勝、考取10張專業證照，參與馬來西亞「第三屆環球廚藝挑戰賽」獲團體賽總冠軍、總統召見肯定，尤其以料理志工參加多場公益活動，今年畢業前獲頒全國大專優秀青年。

韓國客增故宮力推多語導覽 攜手文大開設韓語導覽人才課

中國文化大學攜手國立故宮博物院今日簽署合作備忘錄（MOU），由文化大學校長王子奇與故宮博物院院長蕭宗煌代表簽署。故宮文物典藏、研究成果與博物館教育資源將結合文大韓語教學，共同推動文物研究、博物館教育、展覽策畫及韓語導覽人才培育。

高教地震／土博撐起私大半邊天 背後是「拚命產出」血淚史

台灣高教「自主造血」的時代真的來臨了嗎？數據顯示，台大洋博高達7成，私大卻由土博撐起半邊天。值得注意的是，老牌私大海外博士10年內暴跌14%。本土博士靠著「熟悉國內產業、深諳國科會計畫」的在地優勢異軍突起，但殘酷的真相是，兼任助理教授血淚奉獻，土博要生存，必須拚死產出、證明自己還有「被利用」的價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。