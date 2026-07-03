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崑大餐飲系周佳怡國際賽奪冠 總統召見表揚獲選全國大專優秀青年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
周佳怡參與2025新加坡國際廚藝挑戰賽個人賽。圖／周佳怡提供
周佳怡參與2025新加坡國際廚藝挑戰賽個人賽。圖／周佳怡提供

崑山科大餐飲廚藝系周佳怡四年贏得12次國內外競賽優勝、考取10張專業證照，參與馬來西亞「第三屆環球廚藝挑戰賽」獲團體賽總冠軍、總統召見肯定，尤其以料理志工參加多場公益活動，今年畢業前獲頒全國大專優秀青年

周佳怡回顧求學歷程，坦言最大挑戰在於兼顧課業、競賽與生活壓力，長時間訓練曾身心疲憊，以時間管理與心態調整，師長與同儕支持下逐步克服、建立自信與責任感。她勉勵學弟妹「真正厲害的不是不跌倒，而是跌倒後仍願意站起來前進。」她要繼續投入餐飲、累積業界經驗，規畫海外進修，走向更遼闊的國際舞台。

周佳怡出身基隆，在新鮮漁貨與夜市小吃陪伴中長大，國中時在家嘗試料理，家人的笑容讓她發現料理可改變氣氛，也能療癒人心，進而熱愛餐飲，高中就讀基隆聖心高中餐飲管理科。

進崑大後周佳怡積極參與競賽累積實務經驗，2024年加入餐飲協會、企業及大專院校組成的國家代表菁英隊，在「第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」勇奪團體賽總冠軍，為國爭光獲總統肯定。

她回憶當時比賽場外圍滿觀眾，面對各國強隊不僅考驗技術，更挑戰心理素質與團隊默契，深刻感受現場緊湊氛圍與高度壓力，競賽過程雖面臨調味比例變動突發考驗，但憑著平時累積的敏銳味覺與功底，果斷配方微調與風味平衡，即興完美救援意外獲得評審一致好評。

她連續在台北國際廚藝挑戰賽、世界廚王台北爭霸賽、丸莊環太平洋國際廚藝大賽、楓華國際盃、國產米料理達人賽等獲6冠軍、3銀牌、2銅牌及佳作共12獎牌，並考取中西餐、烘焙、飲料調製、韓國馬卡龍設計師及餐飲採購、供應管理師、國際禮儀接待員等10張專業證照。

周佳怡積極投入公益活動，擔任屏東同安國小食農教育課程志工、台中明德高中廚藝課程助手，投入台南家扶、高雄民生國小、屏東佳佐國小與霧台國小等地的義煮與公益餐會，參與多場食農教育活動。她說，看見人們因熱騰騰的料理而展露笑容，回想起投入餐飲的初衷，體會到這工作的價值與意義。

她認為系上實作課程、競賽培訓與校外參訪對專業養成助益良多，在馬永曾老師指導下，不僅精進技術，也培養創意思維與國際視野，規畫赴海外進修，是想拓展更寬廣的職涯道路。

周佳怡(前排左2)加入台灣代表隊參與「2024第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」奪總冠軍，獲總統召見表揚。圖／周佳怡提供
周佳怡(前排左2)加入台灣代表隊參與「2024第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」奪總冠軍，獲總統召見表揚。圖／周佳怡提供

周佳怡(左)感謝老師馬永曾(右)指導精進技術，培養創意思維與國際視野。圖／周佳怡提供
周佳怡(左)感謝老師馬永曾(右)指導精進技術，培養創意思維與國際視野。圖／周佳怡提供

周佳怡參與高雄市民聖誕義煮活動。圖／周佳怡提供
周佳怡參與高雄市民聖誕義煮活動。圖／周佳怡提供

崑大餐飲系周佳怡畢業前獲選「全國大專優秀青年」。圖／周佳怡提供
崑大餐飲系周佳怡畢業前獲選「全國大專優秀青年」。圖／周佳怡提供

周佳怡去年參與公益活動。圖／周佳怡提供
周佳怡去年參與公益活動。圖／周佳怡提供

周佳怡積極參加競賽累積實務經驗。圖／周佳怡提供
周佳怡積極參加競賽累積實務經驗。圖／周佳怡提供

餐飲 青年 崑山科大

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