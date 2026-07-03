韓國客增故宮力推多語導覽 攜手文大開設韓語導覽人才課

中國文化大學攜手國立故宮博物院今日簽署合作備忘錄（MOU），由文化大學校長王子奇與故宮博物院院長蕭宗煌代表簽署。故宮文物典藏、研究成果與博物館教育資源將結合文大韓語教學，共同推動文物研究、博物館教育、展覽策畫及韓語導覽人才培育。

蕭宗煌是文化大學美術系校友，他表示，故宮擁有世界級文物典藏及豐富的博物館實務經驗，期盼藉由跨域合作，讓博物館資源走入校園、走向社會。文化大學設有華岡博物館，也是台灣第一座大學博物館，故宮歷年來包括前院長秦孝儀曾擔任文化大學董事，莊嚴、江兆申、李霖燦等多位故宮前副院長，以及多位研究人員，都曾於文化大學任教或擔任重要職務，將故宮研究與典藏經驗帶入教育。

文大說，本次合作呼應故宮近年推動多語導覽發展方向，因應韓國旅客逐年增加，故宮今年4月邀集學界專家舉辦韓語導覽人才座談會，建議透過館校合作培育兼具語言與文化專業的人才。雙方預計民國116年2月共同開設韓語導覽人才培育課程，結合故宮博物館教育與導覽實務，以及文化大學韓語專業教學資源，培養具備文化轉譯、文物詮釋及跨文化溝通能力的韓語導覽人才，也進一步強化學生國際文化推廣能力與職涯競爭力。

王子奇表示，文大創設全台私校中少見的韓文系，用以培育韓語專業人才，與韓國54所大學及學術機構維持密切合作，奠定語言教育基礎與國際合作經驗。將與故宮開啟新的合作篇章，建立兼具理論與實務的韓語導覽人才培育模式。

王子奇說，教育的目的不只是傳授知識，更重要的是讓文化走進生活，期待透過故宮與文大攜手，讓更多年輕世代在學習韓語的同時，深入理解文化內涵，成為推動國際文化交流的重要橋梁。