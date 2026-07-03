大學新鮮人必懂！學長分享「7大生存法則」：別急著談戀愛

邁入大學後人生進入到全新旅程，與高中或國中不同，除了課業外更要培養時間規劃、照顧自己的能力，讓自己未來能在社會上立足。一名網友發文分享進入大學的7個注意事項，除了別太出風頭、注意住宿舍的細節外，還強調不要太急著談戀愛與玩社團，顧好課業更為重要。

一名網友在Threads發文，為即將進入大學的新生們分享「7大生存法則」，首先不推薦參加系學會，通常學雜費中會請新生繳系學會的費用，並不是強制的，可以不用繳，但其餘費用還是要按時繳交；此外住宿舍一定要體諒到室友的感受，半夜玩遊戲不要大吼大叫、按時洗衣服，否則會被室友厭惡。

原PO提醒，大學二年級到外面租房之後，同學們通常下課後就不會見面，而是去做自己事了，不用擔心交不到朋友，此情況很正常；在班級中也不要太愛出風頭，因為未來可能要負責很多雜事，把自己搞得很累；分組時切記不要當「雷隊友」，否則在班上的風評會很差，之後分組可能落單。

原PO進一步指出，剛進大學也不要著急談戀愛、玩社團，除非你對課業很有自信，不然容易分心，心思沒辦法專注在學習上；騎機車也務必小心安全，練車時逐步提升騎車技術。

除了上述7點外，原PO最後補充，在上課時就算教授個性有問題、很難相處，也不要把彼此關係弄得很僵，上課還是要準時出席、作業更要按時繳交，這樣才可以提升該堂課程及格的機率，否則重修的話，你還是要再面對一次這位不好相處的教授。

此文一出，有一位網友也提到，上大學後班上的同學不見得是朋友，與高中不同，並不是所有事情都要待在一起，如果在相處過程中覺得對方很冷淡，就沒必要熱臉貼冷屁股了。

也有網友提醒，除了分組報告不要當雷隊友外，也別找不負責任的同學，他分享親身經歷，有次期末時一周總共要做4份報告，在大家努力之下終於完成了，之後2個隊友生病、2個隊友3天沒睡、1個輕微中風，而剩下那1個隊友，就是俗稱的「豬隊友」，分組時請避開這種人。

上大學後，如果發現就讀的科目不感興趣怎麼辦？曾有大一生發文，表示他選擇讀二類組，但是入學後發現課表很滿，必修的微積分、程式、計算機概論完全讀不下去也不想讀。對此，網友們建議趁大一時趕快轉學、轉系或重考，「果斷逃走」是很明智的選擇。