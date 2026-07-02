一堂課改變一生 吳旭智推動獨輪車公益課程 首屆學員考上清大

新竹縣獨輪車公益課程邁入第9屆，最令人感動的是首屆學員小諺一路從受助孩子成長為志工，今年更考上清華大學，回到課堂陪伴和自己有相同特質的孩子。他說，獨輪車不只改變人生，更希望把這份力量傳遞下去。

新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智與新竹縣政府教育局、台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會及新社國小共同推動的新竹縣獨輪車公益課程，今年最大亮點，是首屆學員小諺自新竹高中畢業後考取清華大學，並回到課程擔任志工，以自身經歷鼓勵更多特殊氣質孩子勇敢成長。

小諺表示，自己從第一屆學員一路成長，獨輪車一直是生命中重要的陪伴。家人的支持與持續練習，讓他的人生走向不同方向。高中時曾遇到同樣需要幫助的同學，卻因家庭找不到相關資源而錯失協助機會，也讓他更深刻體會長期陪伴的重要，因此希望透過志工服務，把曾經獲得的溫暖傳遞給更多孩子。

吳旭智表示，小諺的故事正是課程堅持辦到第9屆最好的答案。特殊氣質孩子需要的不只是短期活動，而是長期、穩定且有耐心的支持，只要願意再多嘗試一次，就有機會看見改變。

吳旭智指出，新竹縣高中以下特殊教育學生共有3672人，占全縣高中以下學生約5%，高於全國約3%的平均比例，更需要政府、學校、民間團體、家長及志工共同建立長期支持系統。

台北市教育關懷協會創會理事長尹玉娟表示，特殊孩子不是做不到，而是需要更多時間與理解。獨輪車訓練讓孩子在一次次跌倒中學會堅持，在成功中建立自信，這份自信也將延伸到生活與未來。

多位家長分享，孩子參與課程後，從原本依賴、不願嘗試，到每周主動起床上課，甚至開始說出「我可以自己來」；也有孩子透過持續練習，提升手腳力量與身體穩定度，在教練、志工及家長陪伴下，一步步建立信心、看見成長。

吳旭智表示，課程至今已陪伴135個特殊氣質家庭，明年將邁入第10屆，並預計於1月舉辦第3屆獨輪車壯遊，帶領孩子挑戰16公里，希望持續陪伴孩子累積面對人生挑戰的勇氣與自信。

新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智與新竹縣政府教育局、台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會及新社國小共同推動的新竹縣獨輪車公益課程。圖／吳旭智提供

新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智與新竹縣政府教育局、台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會及新社國小共同推動的新竹縣獨輪車公益課程。圖／吳旭智提供

吳旭智表示，課程至今已陪伴135個特殊氣質家庭，明年將邁入第10屆，並預計於1月舉辦第3屆獨輪車壯遊，帶領孩子挑戰16公里。圖／吳旭智提供