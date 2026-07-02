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到戈壁追野馬、解密永久凍土 中研院揪宜蘭大學與蒙古簽科研備忘錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長陳建仁會見蒙古科學院生物研究所所長Gantulga Davaakhuu。左至右蒙古科學院科學秘書、蒙古科學院生物研究所所長、中研院陳建仁院長、中研院國際事務處孟子青。圖／中央研究院提供
中研院院長陳建仁會見蒙古科學院生物研究所所長Gantulga Davaakhuu。左至右蒙古科學院科學秘書、蒙古科學院生物研究所所長、中研院陳建仁院長、中研院國際事務處孟子青。圖／中央研究院提供

中研院院長陳建仁近日接見蒙古科學院生物研究所所長Gantulga Davaakhuu，雙方就公共衛生政策、病毒性肝炎防治、生物醫學研究及人才培育議題深入交流。中研院生物化學研究所、生物多樣性研究中心、國立宜蘭大學生物資源學院也與蒙古科學院生物研究所四方共同簽署合作備忘錄，建立長期合作機制，共同推動研究計畫、人員互訪及人才培育。

陳建仁在會談中提及，他曾三度造訪蒙古，並於2007年獲選為蒙古科學院院士。2009年，他應世界衛生組織及美方邀請赴蒙古首都烏蘭巴托，分享臺灣B型肝炎防治經驗，協助優化當地防治體系；後續並促成台大醫院與台北榮總培訓逾百名蒙古籍醫師，深化雙方的醫療與科研交流。

中研院說，台蒙合作備忘錄的簽署，緣自2025年11月本院代表團訪問蒙古科學院時，雙方就蒙古獨有之極端環境微生物、深具應用潛力之功能性微生物等課題進行深入交流，確認彼此研究優勢具有高度互補性。

Gantulga Davaakhuu說，蒙古擁有草原、戈壁、永久凍土等特殊生態環境，以及豐富且獨特的生物多樣性；中研院則具備分子生物學、基因體學、生物資訊及AI分析平台等研究能量，未來可望在生物資源利用、生態保育及全球健康等領域，再創突破性成果。

中研院生化所研究員孟子青已就蒙古野馬腸道微生物相之主題，規畫赴蒙古戈壁地區，與蒙古科學院的合作夥伴一同採集野放蒙古馬之樣本，透過腸道微生物深度定序，篩選具生質綠能應用潛力的優勢微生物。生多中心湯森林研究員與蒙古科學院Adiya Saruulzaya博士開啟雙邊合作計畫，運用蒙古長期監測資料，解析永久凍土中的微生物與病毒群落，並評估氣候變遷下永久凍土融化可能帶來的生態安全與公共衛生風險。

蒙古 宜蘭大學 中研院

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